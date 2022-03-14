Кроме этого, более 100 детей ранены в результате вооруженной агрессии России.

Больше всего пострадавших в Киевской, Харьковской, Донецкой, Черниговской, Сумской, Херсонской, Николаевской и Житомирской областях.

Только вчера, 13 марта, в Николаевской области в результате обстрелов гражданской инфраструктуры погибли двое детей и еще двое ранены.

Данные о погибших и раненых детях не являются окончательными из-за отсутствия возможности осмотра мест происшествия, где оккупанты ведут активные боевые действия и на временно оккупированных территориях.

Разрушение учебных заведений

По данным офиса Генпрокурора, из-за бомбардировок и обстрелов повреждено 379 учебных заведений, 59 из которых разрушены полностью.

Больше всего разрушений в Донецкой области – 119 учебных заведений. В Николаевской – 30, Сумской – 28, Киевской – 35, Херсонской – 21, в столице – 24.