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      Из-за скандала с россиянкой правительство Австрии впервые за более 70 лет отправили в отставку

      118 Читати новину українською
      Себастьян Курц
      Себастьян Курц / inosmi.ru

      Президент Австрии Александер ван дер Беллен своим указом отправил в отставку правительство во главе с Себастьяном Курцом. Все из-за скандала с россиянкой, которая предлагала поддержку на выборах одному из министров в обмен на выгодные государственные заказы.

      Соответствующий указ президент страны подписал 28 мая. Так, самый молодой премьер пробыл на своей должности самый короткий срок среди других руководителей правительства в истории Австрии - 525 дней. Кроме того, это первый случай отставки правительства в период после Второй Мировой войны, сообщает Der Standard.

      Читайте также: Российские деньги довели до отставки: все детали скандала с австрийским вице-канцлером

      Теперь срочно должны назначить временного канцлера и членов правительства на переходный период до избрания новых чиновников. Этот кабинет может состоять из высших должностных лиц и экспертов. Глава Австрии также должен договориться со всеми партийными лидерами об обеспечении парламентской поддержки этого правительства на несколько месяцев.

      До назначения временного главы правительства его обязанности будет исполнять вице-канцлер Хартвиг Легер.

      При чем здесь россиянка?

      В пятницу, 17 мая, немецкие издания Die Süddeutsche Zeitung и Der Spiegel опубликовали видеозаписи, тайно сделанные во время встречи главы "Австрийской партии свободы" и его доверенного лица Иоганнеса Гуденуса с "племянницей российского олигарха". Встреча состоялась за несколько месяцев до парламентских выборов в Австрии – в июле 2017 года на Ибице.


      Скриншот из видео

      На записи женщина, которая представилась Аленой Макаровой, утверждает, что она якобы является племянницей российского олигарха и хочет инвестировать в Австрию большую сумму (около 250 миллионов евро) сомнительного происхождения. В частности, она и мужчина, который ее сопровождает, говорят о намерении купить популярную австрийскую ежедневную газету Kronen Zeitung, которая будет работать в интересах "Австрийской партии свободы".

      В обмен они хотели получить от Штрахе "услуги".

      Поэтому в течение шести часов вместе с алкогольными напитками Штрахе и россиянка обсуждали различные варианты сотрудничества. В частности, он предложил нелегальную схему финансирования "Австрийской партии свободы" в обход законодательства.

      Также Штрахе обещал после прихода к власти отобрать госзаказ у крупной австрийской строительной компании Strabag и отдать их россиянам.

      Что известно об "австрийской Партии свободы"?
      Правопопулистская FPÖ в конце 2016 года подписала меморандум о сотрудничестве с кремлевской "Единой Россией". По результатам парламентских выборов осенью 2017 года вошла в коалиционное правительство Австрии. Представители партии неоднократно заявляли о необходимости отмены санкций против России, отрицали российскую агрессию против Украины, выступали за активизацию сотрудничества с Россией.

      Что было дальше?

      Штрахе адресовал тогдашнему канцлеру Себастьяну Курцу заявление о своей отставке – и тот ее удовлетворил. Он также заявил, что из-за видео стал "жертвой политической расправы". По его мнению, за этим видео стоят спецслужбы нескольких стран, однако он не привел ни одного доказательства.

      Далее Курц объявил о распаде правящей коалиции и призвал как можно скорее провести в стране досрочные парламентские выборы. Среди прочего он заявил о прекращении работы коалиционного правительства республики с Австрийской партией свободы, возглавляемой вице-канцлером Австрии Хайнц-Кристианом Штрахе. По его словам, Австрийская партия свободы не может быть его партнером.

      Затем парламент Австрии объявил вотум недоверия всему правительству, включая Курца. После чего президента отправил весь кабинет министров в отставку.

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      Теги: Новости политики Скандал Австрия
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