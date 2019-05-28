Из-за скандала с россиянкой правительство Австрии впервые за более 70 лет отправили в отставку

Президент Австрии Александер ван дер Беллен своим указом отправил в отставку правительство во главе с Себастьяном Курцом. Все из-за скандала с россиянкой, которая предлагала поддержку на выборах одному из министров в обмен на выгодные государственные заказы.

Соответствующий указ президент страны подписал 28 мая. Так, самый молодой премьер пробыл на своей должности самый короткий срок среди других руководителей правительства в истории Австрии - 525 дней. Кроме того, это первый случай отставки правительства в период после Второй Мировой войны, сообщает Der Standard.

Читайте также: Российские деньги довели до отставки: все детали скандала с австрийским вице-канцлером

Теперь срочно должны назначить временного канцлера и членов правительства на переходный период до избрания новых чиновников. Этот кабинет может состоять из высших должностных лиц и экспертов. Глава Австрии также должен договориться со всеми партийными лидерами об обеспечении парламентской поддержки этого правительства на несколько месяцев.

До назначения временного главы правительства его обязанности будет исполнять вице-канцлер Хартвиг Легер.

При чем здесь россиянка?

В пятницу, 17 мая, немецкие издания Die Süddeutsche Zeitung и Der Spiegel опубликовали видеозаписи, тайно сделанные во время встречи главы "Австрийской партии свободы" и его доверенного лица Иоганнеса Гуденуса с "племянницей российского олигарха". Встреча состоялась за несколько месяцев до парламентских выборов в Австрии – в июле 2017 года на Ибице.



Скриншот из видео

На записи женщина, которая представилась Аленой Макаровой, утверждает, что она якобы является племянницей российского олигарха и хочет инвестировать в Австрию большую сумму (около 250 миллионов евро) сомнительного происхождения. В частности, она и мужчина, который ее сопровождает, говорят о намерении купить популярную австрийскую ежедневную газету Kronen Zeitung, которая будет работать в интересах "Австрийской партии свободы".

В обмен они хотели получить от Штрахе "услуги".

Поэтому в течение шести часов вместе с алкогольными напитками Штрахе и россиянка обсуждали различные варианты сотрудничества. В частности, он предложил нелегальную схему финансирования "Австрийской партии свободы" в обход законодательства.

Также Штрахе обещал после прихода к власти отобрать госзаказ у крупной австрийской строительной компании Strabag и отдать их россиянам.

Что известно об "австрийской Партии свободы"?

Правопопулистская FPÖ в конце 2016 года подписала меморандум о сотрудничестве с кремлевской "Единой Россией". По результатам парламентских выборов осенью 2017 года вошла в коалиционное правительство Австрии. Представители партии неоднократно заявляли о необходимости отмены санкций против России, отрицали российскую агрессию против Украины, выступали за активизацию сотрудничества с Россией.

Что было дальше?

Штрахе адресовал тогдашнему канцлеру Себастьяну Курцу заявление о своей отставке – и тот ее удовлетворил. Он также заявил, что из-за видео стал "жертвой политической расправы". По его мнению, за этим видео стоят спецслужбы нескольких стран, однако он не привел ни одного доказательства.

Далее Курц объявил о распаде правящей коалиции и призвал как можно скорее провести в стране досрочные парламентские выборы. Среди прочего он заявил о прекращении работы коалиционного правительства республики с Австрийской партией свободы, возглавляемой вице-канцлером Австрии Хайнц-Кристианом Штрахе. По его словам, Австрийская партия свободы не может быть его партнером.

Затем парламент Австрии объявил вотум недоверия всему правительству, включая Курца. После чего президента отправил весь кабинет министров в отставку.