Многодетной матери сообщили о подозрении. В настоящее время идет досудебное расследование.

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Избила ребенка из-за капризов во время купания

В прокуратуре 22 мая сообщили, что многодетная мать в состоянии алкогольного опьянения избила годовалого сына. Причиной стали его капризы во время купания. Женщина несколько раз ударила ребенка в лицо руками. Потом взяла шнур от бытовой техники и нанесла еще удар.

На лице малыша остались многочисленные следы от избиений.



Горе-мать избила сына / Фото Запорожская областная прокуратура

В настоящее время при процессуальном руководстве ювенальных прокуроров Запорожской окружной прокуратуры женщине доложено о подозрении в пытках малолетнего ребенка. За совершенное многодетной матери грозит лишение свободы на срок от 2 до 5 лет.

Досудебное расследование продолжается по оперативному сопровождению сотрудников ювенальной превенции Запорожского РУП Главного управления Нацполиции в Запорожской области.

Обратите внимание! Лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.

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