Дівчина зробила суспільству величезну послугу – не побоялась оприлюднити факт злочину проти себе, через що хто-зна ще скільком людям зберегла життя і здоров'я.

Зверніть увагу! Зґвалтування у Кагарлику: поліція приваблює як борців зі злочинністю, так і садистів

І що робить вдячне суспільство руками журналістів? Тобто ці лицарі пера і мікрофона?

Вони не підіймають тему безкарності злочинів, вчинених працівниками поліції, особливостей проведеної реформи, не досліджують природу насильства в спецвипусках, не роблять документалки про життя жертв насильства, не кажуть про права жінок і харасмент та насильство, не підіймають питання про процедури допиту і роботу з свідками, не запускають спецпроектів "як пережити травматичний досвід", не допомагають збирати кошти для юристів дівчини. Бо це ж працювати треба.

Вони навіть не їдуть хайпувати в село, звідки ці поліцейські, не спілкуються з родичами цих злочинців, не питають їх виховательок в садку, чи бува хлопчик не знущався над собаками абощо або не питають їх перше кохання чи юний міліціонер вдававмя до насильства

Бо чого зв'язуватись з ментами, правда? Можна ж відгрісти від них та їх родичів всією знімальною групою.

Що роблять безсовісні ЗМІ?

Тому ці люди беруть камеру, флешку, петличку, камеру, сідають в бусик, їдуть в місце проживання жертви. Бо ну що вона зробить? І юрист мабуть сказав "ой та пишіть, відмажем".

Їдуть, аби зробити її, а не насильників, досвід ще більш болісним і нестрепним. Руйнуючи своїми турботливими інтонаціями рештки ілюзії нормального, що в неї було, ґвалтуючи побутову тишу, в якій людина могла перечекати жахи українських судових процесів, і вітатись з сусідами, не опускаючи голову.

Читайте також: Зґвалтування у Кагарлику: у відділку була людина, яку не записали в журнал відвідувань

Що ви за люди, колеги? Якого біса? Хто поіменно ці автори і репостери?

Клієнти, банери, яких показували на вашому сайті перед цим сюжетом щасливі? Вони під цим підписувалися? Шановні клієнти, ви не хочете переглянути ваше спонсорство чи пункти рейтингу та охоплення не пахнуть?

В паралельній реальності:

"Ми з вами знаходимось в місті N, де проживає горезвісний редактор сюжету з оприлюдненням персональних даних жертви зґвалтування. Сусіди кажуть, що це була непримітна, звичайна дитина, родина не питуща, нормальні люди" ...

"А це перша вчителька журналіста, що на всю Україну сказав ім'я жертви, незважаючи на те, що це було проти її бажання та нашкодило її дитині у майбутньому. Валентина Степанівна каже, що хлопчик був здібний і гарно писав твори"

"Ми стоїмо біля дверей помешкання батьків шеф-редактора видання, яке опублікувало обличчя потерпілої згвалтування. Ніна Валеріївна та Миколо Миколайович не відчиняють нам, на жаль, але ми через двері хочемо ще раз спитати: чи ви розумієте, що через вчинок вашого сина кілька десятків жінок, що стали жертвами зґвалтування правоохоронцями не стали подавати заяви в міліцію, отже злочинці продовжують безкарно ходити поміж люди і можливі нові жертви?"