Эффективно дать отпор врагу: Бутусов объяснил, нужно ли нам дополнительное вооружение от США

26 ноября президент Украины Петр Порошенко поддержал предложение военного комитета о введении военного положения. Этот вопрос поддержала и Верховная Рада на экстренном заседании.

О том, как будет действовать военное положение на территориях 10-ти регионов Украины в эфире 24 канала рассказал главный редактор издания "Цензор.нет" Юрий Бутусов.

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"Мы видим, что текст Закона был согласован в последний момент. Право применения и какие меры будут применяться: над этим сейчас работают", – отметил Бутусов. Он отметил, что закон предусматривает большое количество мероприятий и ограничений различного рода. Однако никаких инструкций военные в зоне военного положения еще не получили.

Во время любой чрезвычайной ситуации стоит сохранять спокойствие и не поддаваться панике: это лучший рецепт для выживания. Но вопрос даже не в том, когда будет наступление врага. На самом деле, военное положение стране было нужно уже давно. Отработка чрезвычайного режима даже на уровне руководства – во время войны это необходимо,

– прокомментировал Бутусов.

Он отметил, что даже в учебных целях Закон о военном положении имеет большое значение, и отметил, что надеется на продолжение его действия после выборов.

Власти приняли политическое решение о применении военного положения. А мы должны посмотреть, насколько эта власть дееспособна и какие меры она будет осуществлять, имея такой мощный рычаг,

– рассказал журналист.

По его словам, мы получаем огромную поддержку от мира, и нам следует научиться лучше применять имеющиеся ресурсы. Дополнительное современное оборудование не будет лишним, но, к сожалению, мы пока не используем того, что у нас есть. "У нас достаточно ресурсов, чтобы эффективно дать отпор врагу", – отметил Юрий.



Главный редактор издания "Цензор.нет" Юрий Бутусов

Он также добавил, что на захваченных катерах по проекту предусмотрена установка противотанковых ракетных комплексов, и за три года их эксплуатации этого не было сделано.

"Многое зависит от нашей собственной организованности и умения распоряжаться собственными силами, а не от американцев", – подытожил журналист.

Что такое военное положение? Это не объявление войны, а особый правовой режим, который вводится в Украине или в отдельных ее местностях в случаях вооруженной агрессии против Украины, нападения на нее, а также если существует опасность для независимости и территориальной целостности государства. Правовой основой введения военного положения является Конституция Украины, Закон Украины "О правовом режиме военного положения", а также указ президента. Чтобы решение СНБО вступило в силу, за него должна проголосовать Верховная Рада. Закон о правовом режиме военного положения предусматривает ряд положений относительно изменения прав и свобод граждан, однако не обязательно все они будут введены. Исчерпывающий перечень прав и свобод человека как гражданина, которые в течение действия военного положения будут ограничены, и срок их ограничения, должны содержаться в Указе Президента.

Напомним, в ночь на 26 ноября прошло заседание СНБО, на котором рассмотрели вопрос возможного введения военного положения в Украине в связи с эскалацией конфликта в Азовском море, а именно потому, что Россия обстреляла и задержала украинские военные корабли.



Президент Украины Петр Порошенко поддержал предложение военного комитета о введении военного положения. Этот вопрос поддержала и Верховная Рада на экстренном заседании. Так, военное положение в 10 украинских областях введут от 9 утра 28 ноября.