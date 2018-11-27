Ефективно дати відсіч ворогу: Бутусов пояснив, чи потрібне нам додаткове озброєння від США

26 листопада президент України Петро Порошенко підтримав пропозицію воєнного комітету щодо запровадження воєнного стану. Це питання підтримала й Верховна Рада на екстренному засіданні.

Про те, як діятиме воєнний стан на територіях 10-ти регіонів України в ефірі 24 каналу розповів головний редактор видання "Цензор.нет" Юрій Бутусов.

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"Ми бачимо, що текст Закону був погоджений в останній момент. Право застосування та які саме заходи будуть застосовуватися: над цим зараз працюють", – наголосив Бутусов. Він зазначив, що Закон передбачає велику кількість заходів та обмежень різного роду. Проте жодних інструкцій військові у зоні військового стану ще не отримали.

Під час будь-якої надзвичайної ситуації варто зберігати спокій й не піддаватися паніці: це найкращий рецепт для виживання. Та питання навіть не в тому, коли наступатиме ворог. Насправді, воєнний стан країні був потрібен вже давно. Відпрацювання надзвичайного режиму навіть на рівні керівництва – під час війни це необхідно,

– прокоментував Бутусов.

Він наголосив, що навіть в навчальних цілях Закон про воєнний стан має велике значення, та зазначив, що сподівається на продовження його дії після виборів.

Влада ухвалила політичне рішення про застосування воєнного стану. А ми маємо подивитися, наскільки ця влада дієздатна та які саме заходи вона буде здійснювати, маючи такий потужний важіль,

– розповів журналіст.

За його словами, ми отримуємо величезну підтримку від світу, та нам варто навчитися краще застосовувати наявні ресурси. Додаткове сучасне обладнання не буде зайвим, та, на жаль, ми поки не застосовуємо того, що у нас є. "У нас достатньо ресурсів, щоб ефективно дати відсіч ворогу", – зазначив Юрій.



Головний редактор видання "Цензор.нет" Юрій Бутусов

Він також додав, що на захоплених катерах за проектом передбачене встановлення протитанкових ракетних комплексів, та за три роки їх експлуатації цього не було зроблено.

"Багато чого залежить від нашої власної організованості та вміння розпоряджатись власними силами, а не від американців", – підсумував журналіст.

Що таке воєнний стан? Це не оголошення війни, а особливий правовий режим, що вводиться в Україні або в окремих її місцевостях у випадках збройної агресії проти України, нападу на неї, а також якщо існує небезпека для незалежності та територіальної цілісності держави. Правовою основою введення воєнного стану є Конституція України, закон України "Про правовий режим воєнного стану", а також указ президента. Аби рішення РНБО вступило в силу, за неї має проголосувати Верховна Рада. Закон про правовий режим воєнного стану передбачає низку положень щодо зміни прав і свобод громадян, однак не обов'язково всі вони будуть введені. Вичерпний перелік прав і свобод людини як громадянина, які протягом дії воєнного стану будуть обмежені, та термін їх обмеження, має міститися в Указі Президента.

Нагадаємо, у ніч на 26 листопада пройшло засідання РНБО, на якому розглянули питання ймовірного запровадження воєнного стану в Україні у зв'язку з ескалацією конфлікту в Азовському морі, а саме через те, що Росія обстріляла та затримала українські військові кораблі.



Президент України Петро Порошенко підтримав пропозицію воєнного комітету щодо запровадження воєнного стану. Це питання підтримала й Верховна Рада на екстренному засіданні. Так, воєнний стан у 10 українських областях запровадять від 9 ранку 28 листопада.