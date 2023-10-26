Зависимость от наркотиков, алкоголя и азартных игр не является чем-то редким в Украине. Среди причин возникновения, в частности, эмоциональная незрелость, когда человек не может принимать и проживать свои эмоции и чувства, и сильный стресс, с которым человек не может справиться.

У военных стресс в тысячу раз сильнее, чем у гражданских, поэтому количество обращений за помощью в преодолении зависимостей от них или их родных только растет. И будет расти дальше, говорят в реабилитационном центре.

ZAXID.NET побывал в Назарете и рассказывает, как он помогает в преодолении опасных зависимостей.

Обратите внимание Как садоводство реабилитирует военных и гражданских: во Львове используют новую практику помощи

"Самому справиться почти невозможно"

"Назарет" основан благотворительным фондом Каритас УГКЦ. Он расположен в лесу, на месте бывшей воинской части вблизи Дрогобыча. Антон прошел здесь реабилитацию, а теперь работает консультантом и массажистом.

"Я пол года был по больницам. Трудно было принять, что имею инвалидность и уже не смогу двигаться, как раньше. После лечения я сменил место службы. Тогда начались проблемы с алкоголем – сначала это было, как у всех, так мне казалось. Потом постоянно находились какие-то причины выпить. Со временем я начал употреблять каждый день, а потом не мог не употреблять, не мог нормально функционировать, взаимодействовать с людьми, если не выпью", – делится Антон.

Когда на состояние и поведение Антона стали обращать внимание другие, когда появились проблемы на службе и в личной жизни, финансовые трудности, он попытался самостоятельно прекратить употребление алкоголя. И каждый раз срывался.

"Если бы я не обратился за помощью, то не знаю, был бы ли жив сейчас. Я попросил помощи у своих братьев, они нашли центр "Назарет". Я поехал без всякого представления, как это будет, но понимал одно – я хочу бросить пить , сам не могу, поэтому готов делать все, что мне скажут здесь", – вспоминает Антон.

Поначалу, говорит он, психотерапия, работа в группах были странными и непонятными, ведь лечение от зависимости представлялось как капельницы и уколы. А здесь была программа, направленная на изменение поведения, мышления, образа жизни.

"Бросить пить – легко. Проснулся утром – и не пью. Гораздо труднее сделать так, чтобы не было необходимости употреблять. Быть трезвым и жить так, как раньше – невозможно", – говорит Антон.

После завершения реабилитации Антон решил остаться в Центре помогать таким, как он, ведь ему в свое время очень помогло то, что есть люди, которые справились с проблемой и живут нормальной, полноценной жизнью.

Людям, чувствующим, что сталкиваются с проблемой, Антон советует, во-первых, обращать внимание на то, что говорят другие. Обычно люди вокруг замечают проблему быстрее тебя. Второе – нужно понять, что самому почти невозможно справиться с зависимостью. Нужно обращаться к специалистам и подходить к решению проблемы в комплексе, во всех сферах жизни. Также следует прислушиваться к людям, которые раньше стали на путь реабилитации.

"Кроме понимания, эти люди не осуждают, не критикуют, не дают советов. Они просто делятся своим опытом, а человек решает – принимать это или нет. Когда человек употребляет, он думает, что он самый плохой в мире, потому что постоянно слышит упреки, образы. А здесь человек имеет понимание и поддержку", – добавляет Антон.

В течение реабилитации, кроме программных инструментов, каждый реабилитант приобретает собственные инструменты, помогающие справляться с разными чувствами, ведь однозначной поддержки в жизни нет. Также в городах есть группы анонимных алкоголиков, куда можно обращаться, когда требуется поддержка.

"Но без фундамента группы не помогут. Группа – это час в день, а еще 23 часа мы находимся с собой", – заключает Антон.

Не боевая угроза

Военные находятся в очень стрессовых условиях, в неизменной угрозы. Такие интенсивные и болезненные эмоции трудно принимать и проживать своими силами, а профессиональной помощи психотерапевтов на фронте не хватает. Также невозможно оставить службу, чтобы вернуть в норму свое эмоциональное и психологическое состояние. Так возникает опасность зависимости от алкоголя или наркотиков, якобы дающих облегчение.

"У нас есть ребята, которые жили трезво, а на фронте сорвались. Есть такие, кто употреблял время от времени, каждую пятницу, зависим не был. А на фронте стресс в пятницу, в субботу, во вторник. Алкоголь будто помогает, и потом появляются раздражение, злость. Когда человек трезв – ему некомфортно, поэтому он все меньше бывает трезвым. Так постепенно идет к злоупотреблению, а дальше – к зависимости", – объясняет директор "Назарета" психотерапевт Виктор Романчук.

Кроме того, военные питают иллюзию, что справятся с алкоголем, ведь они справляются со сложными боевыми задачами. Но как только возвращается стресс – все повторяется. Особенно трудно переживать панические атаки, ночные ужасы или постоянную бессонницу.

В реабилитационном центре "Назарет" военные могут проходить не только полноценную программу реабилитации, но и краткие индивидуальные программы психологически-духовного восстановления и профилактики зависимости. В таких случаях для военного создается индивидуальный план дня – на три дня, неделю или два: сколько есть времени.

"Сейчас у нас такой военный в отпуске, ему просто было морально плохо. Он ходит к врачу, к психологу, потом работает, потому что ему нравится. Скоро он должен ехать, и планирует по возможности приезжать еще, потому что здесь у него есть поддержка и он может себя реализовать. Мы готовимся, что таких военных будет много", – говорит Виктор Романчук.

Просветительство, контакт и поддержка

Сегодня военные из госпиталя приезжают в "Назарет" на один день. Встреча начнется с литургии, которую проведет старший духовник Каритасу Самборско-Дрогобычской епархии УГКЦ, глава комиссии душепастырства трезвости СДЕ отец Василий Билас.

Из бусика в сопровождении психотерапевта выходят шесть мужчин всех возрастов, один из них – с несколько растерянным взглядом и на костылях. Это француз, освобождавший от российских оккупантов Ирпень, Бучу, Купянск. После года службы в интернациональном легионе он получил ранение на Харьковском направлении. Отец Василий спрашивает, хочет ли он покурить перед началом, а потом просит меня перевести ему проповедь. Украинский мужчина знает только "добрый день" и "спасибо", но это не мешает ему уже в третий раз приезжать в "Назарет".



Литургия в рамках программы духовно-психологического обновления для военных / Фото РЦ "Назарет"

Когда военные госпитали стали массово привозить раненых украинских воинов, отец Василий начал ездить к ним с психотерапевтом, чтобы поговорить и поддержать. Впоследствии в "Назарете" решили организовать команду на месте, выделили бус и стали привозить военных сюда. Планировалось, что в воинских частях в области будут формировать группы по 20 человек, у "Назарета" 10 встреч. Но военных отправляют в разные места, так что сохранить состав групп часто не удавалось. Теперь это преимущественно однодневные встречи, где воинам помогают расслабиться и дают понять, что у них есть поддержка.

"Час – на знакомство, потом – литургия. Далее – группа психологической поддержки, во время которой говорим о зависимости как о нехорошем пути, показываем альтернативный путь через работу с эмоциями, через единение. Также учимся справляться с любыми эмоциями, чтобы не стабилизировать их через вещество, ищем ресурс. Затем – обед и мастер-класс по гончарству. Работа с глиной положительно влияет на мозг, на психику, а еще полезна, когда есть ранение связок, дисфункция мышц рук", – рассказывает отец Василий.



Во время урока гончарства отец Василий привлекает каждого участника группы / Фото РЦ "Назарет"

Основное в таких встречах – принять человека и показать ему, что о том тяжелом, что у него внутри, нужно говорить. Важно говорить со специалистами и эмоционально стабильными людьми – духовниками, психотерапевтами, психологами.

Помогать военным найти поддержку и принятие, психологическую, эмоциональную и духовную помощь должен каждый, считает отец Василий. Он пять лет был военным капелланом.

"Без понимания человек здесь, в тылу, становится чужим. Поэтому многие хотят возвращаться на фронт – там их понимают и принимают, там они нужны. Принятие – пожалуй, наибольшая психологическая потребность каждого человека. Если не дать воинам принятия, мы будем иметь травмированных опасных людей, которые будут добиваться принятия силой. Под веществами – особенно", – считает отец Василий.

Он рассказывает, что у армии США есть лагеря, куда военные приезжают на две недели и работают с капелланом, психотерапевтом, волонтером. Это обязательно даже если воин был на учениях, а не непосредственно участвовал в боевых действиях. В Украине только начинают думать о таких лагерях.

"У нас нет культуры психологических знаний. Нас не учат, что делать, когда тяжело. А я бы этому учил еще из детского сада и всю жизнь, ведь зависимость возникает как упрощенный способ справиться с эмоциями", – объясняет отец Василий.

Сознательный выбор

"С понедельника перестаю употреблять", – это иллюзия. "Понедельник" никогда не наступает, старые повадки сами по себе никуда не исчезают, говорит Виктор Романчук. Человек, зависимый от веществ, живет в мире фантазий, его представления о себе не совпадают с реальностью. Такой человек мало действует и ожидает, что жизнь будет простой, он не имеет ответственности, зато хорошо умеет отрицать, находить "отмазки". Также часто – в зависимости от степени деградации личности – зависимые теряют социальные навыки, навыки самообслуживания и даже гигиены.

Итак, основная цель реабилитации – вернуть человека к реальности, научить действовать и отвечать за свой выбор и поступки, придать ему уверенность в себе и научить "жарить котлеты". Это поможет воспринимать и проживать свои чувства без веществ. Для этого человека постоянно побуждают при выполнении терапевтических задач обращаться к конкретике. Например, не просто сказать "я испортил отношения с семьей", а отследить цепочку – "я испортил отношения с семьей, потому что 10 раз обещал прийти к дочери и нарушал обещание".

"Назарет" – реабилитационный центр открытого типа. Здесь пациентов не держат насильно – с каждым заключают контракт и после консультаций подбирают индивидуальную программу реабилитации. Однако "Назарет" все же несколько изолирован – расположен посреди леса, имеет свои правила, обязательный для выполнения распорядок дня. Это, по словам директора, создает безопасное пространство для реабилитантов, в котором можно формировать новое поведение.



Лето в РЦ "Назарет" / Фото Центра

"Зависящие люди горды и эгоистичны, могут ставить ультиматумы. Человек должен осознать, что он здесь не закрыт, наоборот – его еще и могут выгнать, поэтому выбор – лечиться или жить по старинке – за ним. Так возвращается реальность", – говорит Виктор Романчук.

Центр предоставляет услуги по стационарной реабилитации по пожертвованиям, суммы которых обсуждаются индивидуально с каждым и зависят от потребностей и возможностей человека. Духовно-психологическое восстановление для военных финансово обеспечивает Филадельфийская епархия УГКЦ.

Каждый может уйти, когда захочет. Но, конечно, работники Центра пытаются убедить человека не делать этого, а идти до конца. По статистике, говорит Виктор Романчук, полностью программу, которая может длиться до года, проходят только 30% обращающихся за помощью.

С зависимыми в группах и индивидуально работают психологи и психотерапевты. Также есть врач-психиатр, если человек нуждается в медикаментозной терапии и массажист. Круглосуточно с жителями "Назарета" находятся консультанты – часто это люди, тоже прошедшие программу реабилитации.

Жизнь в Центре предполагает также трудовую терапию – жители дежурят на кухне, убирают территорию, следят за хозяйкой, имеют небольшой огород. В планах – открытие социального предприятия. Сначала, говорит директор "Назарета", от работы реабилитантов хотели отказаться, и поняли, что многие зависимые не адаптированы к самостоятельной жизни. "Рабочая составляющая дает не только нужные навыки, но и уверенность в себе", – объясняет он.

Есть в Центре и духовная составляющая, поскольку он относится к структуре УГКЦ. Но речь идет не о религии, а об общих человеческих ценностях – честности, уважении, культуре, терпении, умении любить и служить и т.д. Если человек принадлежит к другой конфессии – это обсуждается заранее. Все остальные жители должны посещать литургии – это о дисциплине, ответственности и духовности.

На территории Центра есть церковь, небольшой огород, спортзал, детский центр, кухня и столовая, укрытие, гараж, место для прогулок. Здесь живут несколько декоративных коз, собак и кошек, о которых жители могут заботиться. Сейчас в Центре есть четыре мужских и одно женское сообщество реабилитантов. Женщины могут проживать с детьми, чтобы не терять связи с ними. Кроме того, в Центре живет группа переселенцев.



Футбольная команда РЦ "Назарет" / Фото Центра

Консультанты, которые занимаются зависимыми, также ведут работу с их родными – часто (хотя и не всегда) они созависимы и поддерживают деструктивное поведение человека. В то же время в большинстве случаев именно родные обращаются в "Назарет" за помощью для детей или супругов. Каждую последнюю субботу месяца в "Назарет" приглашают всех, кто столкнулся с проблемой зависимости. Здесь можно пообщаться с духовником, психологами, а главное – с выздоравливающими людьми.

В конце литургии отец Василий Билас предлагает военным записаться в "Золотой книге трезвости". Там нужно написать, сколько времени человек не будет употреблять алкоголь – неделю, две, месяц, год – и ради чего он приносит такую жертву: "чтобы брат вернулся живым", "чтобы побратим выздоровел" и т.д.

"Конечно, за неделю обета невозможно избавиться от зависимости. Но человек может засвидетельствовать, что чувствует себя лучше, что справился со всеми делами, что отношения были хорошие без веществ. Это как с новыми блюдами – мы не знаем, будем ли это есть, но попробовать однозначно стоит", – говорит отец Василий.