Как мужчины ведут себя в стрип-клубах: фотограф поймал забавные кадры (18+)

Американец Майкл Абрамсон в 70-х создал необычную серию работ – фотографировал мужчин, фотографировавших женщин в "джентельменских клубах" Чикаго.

Дело в том, что тогда раз в месяц посетителям разрешали приносить с собой камеры и фотографировать стриптизерш. Делали это не все, но желающих было немало. По крайней мере, среди тех, кого пускали. Ведь все стриптиз-клубы были подпольными, и не все в них могли попасть.

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Из книги Майкла Абрамсона "Мужчины, фотографируют женщин в 70-х"

Эротическую съемку проводили во время выступления или до него и за отдельную бешеную плату.



Из книги Майкла Абрамсона "Мужчины, фотографируют женщин в 70-х"

Майкл Абрамсон тоже был одним из тех, кто любил делать горячие кадры. Однако однажды заметил, что бекраунгд фотосессии является не менее, а иногда и болееувлекательным, чем стриптезерша в объективе. Так родилась целая фотокнига "Мужчины, что фотографируют женщин в 70-х".



Из книги Майкла Абрамсона "Мужчины, фотографируют женщин в 70-х"

Серия работ откровенна, но не без юмора. Фотографии, на которых мужчины непрерывно щелкают фотокамерами и пытаются вынести с собой как можно больше кадров о памятном вечере с голыми женщинами, их взгляды и мимика, действительно забавные.



Из книги Майкла Абрамсона "Мужчины, фотографируют женщин в 70-х"

Работы Абрамсона находятся в постоянных коллекциях Смитсоновского института, Чикагского института искусств и исторического музея, Калифорнийского музея фотографии.

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