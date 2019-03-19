13:26
19 март 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      АННЕКСИЯ КРЫМА ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОРПУС ТЕРАКТ В НОВОЙ ЗЕЛАНДИИ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Какой уважаемый орган Бастрыкин не нашел у Путина. Мнения россиян о Крыме
      Вєсті Кремля
      22:01, 18 марта
      Вести.UA: Что общего у кумы Путина и курицы. Бойко придумал, как угодить народу
      Вєсті.UA
      19:36, 18 марта
      Битва за имущество: во что превратился известный санаторий "Лермонтовский" в Одессе
      ЦРУ
      09:00, 15 марта
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Творческая самодеятельность
      Згадати все
      00:45, 16 марта
      Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
      АННЕКСИЯ КРЫМА ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОРПУС ТЕРАКТ В НОВОЙ ЗЕЛАНДИИ

      Как мужчины ведут себя в стрип-клубах: фотограф поймал забавные кадры (18+)

      318 Читати новину українською
      Фото из книги Майкла Абрамсона "Мужчины, что фотографируют женщин в 70-х"
      Фото из книги Майкла Абрамсона "Мужчины, что фотографируют женщин в 70-х" / cameralabs.org

      Американец Майкл Абрамсон в 70-х создал необычную серию работ – фотографировал мужчин, фотографировавших женщин в "джентельменских клубах" Чикаго.

      Дело в том, что тогда раз в месяц посетителям разрешали приносить с собой камеры и фотографировать стриптизерш. Делали это не все, но желающих было немало. По крайней мере, среди тех, кого пускали. Ведь все стриптиз-клубы были подпольными, и не все в них могли попасть.

      Читайте также: Фотограф шокировал серией снимков, где воссоздал сцены из своих ночных кошмаров


      Из книги Майкла Абрамсона "Мужчины, фотографируют женщин в 70-х"

      Эротическую съемку проводили во время выступления или до него и за отдельную бешеную плату.


      Из книги Майкла Абрамсона "Мужчины, фотографируют женщин в 70-х"

      Майкл Абрамсон тоже был одним из тех, кто любил делать горячие кадры. Однако однажды заметил, что бекраунгд фотосессии является не менее,  а иногда и болееувлекательным, чем стриптезерша в объективе. Так родилась целая фотокнига "Мужчины, что фотографируют женщин в 70-х".


      Из книги Майкла Абрамсона "Мужчины, фотографируют женщин в 70-х"

      Серия работ откровенна, но не без юмора. Фотографии, на которых мужчины непрерывно щелкают фотокамерами и пытаются вынести с собой как можно больше кадров о памятном вечере с голыми женщинами, их взгляды и мимика, действительно забавные.


      Из книги Майкла Абрамсона "Мужчины, фотографируют женщин в 70-х"

      Работы Абрамсона находятся в постоянных коллекциях Смитсоновского института, Чикагского института искусств и исторического музея, Калифорнийского музея фотографии.

      Предупреждаем! В фотогалерее есть откровенные фото, что является контентом 18+!

       

      blog_ava
      Ланнистеры, Старки или Баратеоны: кто вы из "Игры престолов"
      сегодня
      2797
      Теги: Новости культуры Исскусство
      Источник: 24 Канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Лина Костенко – биография несгибаемой писательницы, которая стала живым классиком в литературе
      сегодня , 12:30 Лина Костенко – биография несгибаемой писательницы, которая стала живым классиком в литературе
      2481
      Россию пугает военно-техническое сотрудничество Украины и Китая
      сегодня , 12:00 Россию пугает военно-техническое сотрудничество Украины и Китая
      Злой Одессит 2486
      Место для релакса: как обустроить зону отдыха в саду
      сегодня , 09:00 Место для релакса: как обустроить зону отдыха в саду
      131
      Діти, масажисти, охоронці та водії: як близьке оточення топ-політиків стає можновладцями
      сегодня , 11:30 Діти, масажисти, охоронці та водії: як близьке оточення топ-політиків стає можновладцями
      Дмитро Гнап 99
      Что такое подагра: симптомы, причины и лечение болезни
      сегодня , 11:01 Что такое подагра: симптомы, причины и лечение болезни
      Оксана Вербіцька 3496
      Пышнотелые женщины более раскованы в постели: исследование
       21 сентября 2016 , 04:19 13
      "Игра престолов" 7 сезон 7 серия: опубликован трейлер эпизода
       21 августа 2017 , 11:52
      В Японии почтили память жертв землетрясения и цунами 2011 года (Фото)
       11 марта 2013 , 21:24 1
      Ближний Восток в 2019: создание "шиитского полумесяца" и возрождение Исламского государства
       5 января , 15:42
      Открывай легендарные места: Сопот
       9 апреля 2018 , 12:00
      Открывай легендарные места: Сады Hortulus Spectabilis
       16 апреля 2018 , 15:00
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук