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      Як чоловіки поводяться у стрип-клубах: фотограф піймав потішні кадри (18+)

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      Фото з книги Майкла Абрамсона "Чоловіки, що фотографують жінок у 70-х"
      Фото з книги Майкла Абрамсона "Чоловіки, що фотографують жінок у 70-х" / cameralabs.org

      Американець Майкл Абрамсон у 70-х створив серію незвичайну серію робіт – фотографував чоловіків, які фотографували жінок у "джентельменських клубах" Чикаго.

      Справа у тому, що тоді раз на місяць відвідувачам дозволяли приносити із собою камери і фотографувати стриптизерок. Робили це не всі, але охочих було чимало. Принаймні, серед тих, кого пускали. Бо всі стриптиз-клуби були підпільними, і не всі у них могли потрапити. 

      Читайте також: Фотограф шокував серією знімків, де відтворив сцени зі своїх нічних жахіть


      Із книги Майкла Абрамсона "Чоловіки, що фотографують жінок у 70-х"

      Еротичну зйомку проводили під час виступу або до нього і за окрему шалену плату. 


      Із книги Майкла Абрамсона "Чоловіки, що фотографують жінок у 70-х"

      Майкл Абрамсон теж був одним з тих, хто любив робити гарячі кадри. Проте одного разу помітив, що бекраунгд фотосесії, є не менш захопливим, а іноді й кумедним, ніж стриптезерка в об'єктиві. Так народилась ціла фотокнига "Чоловіки, що фотографують жінок у 70-х".


      Із книги Майкла Абрамсона "Чоловіки, що фотографують жінок у 70-х"

      Серія робіт відверта, але не без гумору. Світлини, на яких чоловіки безперервно клацають фотокамерами і намагаються винести із собою якнайбільше кадрів про пам'ятний вечір голяка, їхні погляди та міміка, справді потішні. 


      Із книги Майкла Абрамсона "Чоловіки, що фотографують жінок у 70-х"

      Роботи Абрамсона перебувають у постійних колекціях Смітсонівського інституту, Чиказького інституту мистецтв і історичного музею, Каліфорнійського музею фотографії.

      Попереджаємо! У фотогалереї є відверті фото, що є контентом 18+!

       

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      Теги: Новини культури Мистецтво
      Джерело: 24 Канал
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