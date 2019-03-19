Як чоловіки поводяться у стрип-клубах: фотограф піймав потішні кадри (18+)

Американець Майкл Абрамсон у 70-х створив серію незвичайну серію робіт – фотографував чоловіків, які фотографували жінок у "джентельменських клубах" Чикаго.

Справа у тому, що тоді раз на місяць відвідувачам дозволяли приносити із собою камери і фотографувати стриптизерок. Робили це не всі, але охочих було чимало. Принаймні, серед тих, кого пускали. Бо всі стриптиз-клуби були підпільними, і не всі у них могли потрапити.

Читайте також: Фотограф шокував серією знімків, де відтворив сцени зі своїх нічних жахіть



Із книги Майкла Абрамсона "Чоловіки, що фотографують жінок у 70-х"

Еротичну зйомку проводили під час виступу або до нього і за окрему шалену плату.



Із книги Майкла Абрамсона "Чоловіки, що фотографують жінок у 70-х"

Майкл Абрамсон теж був одним з тих, хто любив робити гарячі кадри. Проте одного разу помітив, що бекраунгд фотосесії, є не менш захопливим, а іноді й кумедним, ніж стриптезерка в об'єктиві. Так народилась ціла фотокнига "Чоловіки, що фотографують жінок у 70-х".



Із книги Майкла Абрамсона "Чоловіки, що фотографують жінок у 70-х"

Серія робіт відверта, але не без гумору. Світлини, на яких чоловіки безперервно клацають фотокамерами і намагаються винести із собою якнайбільше кадрів про пам'ятний вечір голяка, їхні погляди та міміка, справді потішні.



Із книги Майкла Абрамсона "Чоловіки, що фотографують жінок у 70-х"

Роботи Абрамсона перебувають у постійних колекціях Смітсонівського інституту, Чиказького інституту мистецтв і історичного музею, Каліфорнійського музею фотографії.

Попереджаємо! У фотогалереї є відверті фото, що є контентом 18+!