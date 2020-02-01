Как понять, зависим ли ты от смартфона – самые распространенные мифы

Людей всегда предупреждают про зависимость от сигарет, алкоголя или наркотиков. Однако теперь психотерапевты советуют быть осторожными даже со смартфонами, ведь обнаружили новый вид зависимости – номофобию. Такое расстройство уже лечат специалисты.

По данным Psychology Today, большая часть пользователей никогда не выключают собственный смартфон.

Новый вид зависимости-номофобия

По версии Кембриджского словаря, номофобия – слово 2018 года. Хотя это пока не является научным термином, все больше людей становятся уязвимыми, когда остаются без своего смартфона. Психологи объясняют, что номофобия – страх потерять телефон.

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Журналистка "Радио Свобода" Оксана Думская провела один день без смартфона.

"У себя номофобию не заметила. Скорее это просто смвртфонозависимость, ведь в моем телефоне все контакты, будильник или напоминания, которые для меня очень важны, ведь я часто во время работы забываю," – рассказала Думская.

По статистике, к 2021 году половина человечества будут с гаджетами, а уже более 66% пользователей имеют признаки номофобии – панического страха потерять свой смартфон или ощущение беспомощности, когда устройства нет рядом.



Номофобия – страх потерять телефон

Компания Deloitte сообщила, что 40% пользователей проверяют смартфон даже среди ночи.

У меня реально паника, что я могу пропустить важный звонок или сообщение. Если я выхожу пообедать, а телефон забыл на столе, то скорее за ним обратно возвращаюсь. Недавно понял, что это реально зависимость от смартфонов и соцсетей,

– сказал ведущий радио "Люкс FM" Слава Демин.

Соцсети вызывают зависимость. Большинство людей утверждают, что часто в соцсетях их коллеги могут писать то, что не соответствует действительности. То есть, настоящая жизнь полностью отличается от виртуальной. По словам психологов, в основном люди заходят в фейсбук или инстаграм тогда, когда уставшие.

"Если у меня, не дай Бог, светящиеся красным непрочитанные сообщения – для меня это тоже паника. Я должен прочитать обязательно", - добавил Демин.

Ученые утверждают, что людям стоит концентрироваться на действии, которое выполняют. Ни в коем случае нельзя обедать, вглядываясь в смартфон. Для того, чтобы отучиться от зависимости, придумали методику mindfulness. Она вырабатывает умение успокоиться и защититься от токсичных эмоций. Для этого уже создано множество приложений. И теперь, как это бы странно ни звучало, смартфонозависимость можно обуздать с помощью смартфона.

Миф 1. Смартфон помогает ребенку развиваться

Прежде всего, покупая ребенку смартфон, стоит объяснить, для чего он вообще нужен. Конечно, это большое преимущество для родителей, ведь они всегда смогут контролировать, где находится ребенок. Однако согласно иностранным исследованиям, 20% подростков демонстрируют проблемы с психическим здоровьем из-за чрезмерного использования смартфонов, а 78% проверяют гаджет хотя бы раз в час.

Если родители вживую не общаются с ребенком и сами проводят большинство времени в гаджетах, то нет смысла говорить ребенку, чтобы он отложил смартфон,

– сказала психолог Вера Наливайко.

Ученые призывают не знакомить своих детей с миром технологии до трех лет. Именно в этом возрасте ребенок, как губка, всасывает в себя новую информацию. Если ребенок уже взрослый, перед покупкой гаджета обязательно нужно научить его новейшим правилам этикета. Одно из них – где стоит выключать звук своего телефона.

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Часто из-за использования смартфонов дети становятся агрессивными

Миф 2. Смартфоны не мешают общению

Большинство людей отрицают, что гаджеты влияют на их общение с родными. Однако 22,6% опрошенных заявили, что у них возникали конфликты из-за фабинга.

Что такое фабинг?

Это одно из проявлений киберзависимости, когда лицо пренебрегает вниманием окружающих или собеседников. В это время отвлекается на свой смартфон или другой мобильный девайс. Часто это приводит к конфликтам.

"Это неуважение к близким, но я понимаю, что иногда замечаю за собой фабинг также. Особенно это происходит в кругу людей, с которыми не очень комфортно, или же в новой компании. Тогда ты не знаешь, куда смотреть", – рассказала Думская.



Пользование смартфоном в компании часто приводит к конфликтам