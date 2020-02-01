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      Як зрозуміти, чи ти залежний від смартфону – найпоширеніші міфи

      Обережно, міф 313 Читать новость на русском

      Людей завжди попереджають про залежність від цигарок, алкоголю чи наркотиків. Однак тепер психотерапевти радять бути обережними навіть зі смартфонами, адже виявили новий вид залежності – номофобію. Такий розлад вже лікують спеціалісти.

      За даними Psychology Today, більша частина користувачів ніколи не вимикають власний смартфон.

      Новий вид залежності – номофобія

      За версією Кембриджського словника, номофобія – слово 2018 року. Хоча це поки не є науковим терміном, все більше людей стають вразливими, коли залишаються без свого смартфону. Психологи пояснюють, що номофобія – страх втратити телефон. 

      Читайте також: Як смартфон впливає на вашу психіку: дослідження

      Журналістка "Радіо Свобода" Оксана Думська провела один день без смартфону.

      "В себе номофобію не помітила. Скоріше це просто смартфонозалежність, адже у моєму телефоні всі контакти, будильник чи нагадування, які для мене дуже важливі, адже я часто під час роботи забуваю," – розповіла Думська. 

      За статистикою, до 2021 року половина людства будуть із гаджетами, а вже понад 66% їх користувачів мають ознаки номофобії – панічного страху загубити свій смартфон чи відчуття безпорадності, коли пристрою немає поруч.

      телефон
      Номофобія – страх втратити телефон

      Компанія Deloitte повідомила, що 40% користувачів перевіряють смартфон навіть серед ночі.

      У мене реально паніка, що я можу пропустити важливий дзвінок або повідомлення. Якщо я виходжу пообідати, а телефон забув на столі, то якнайшвидше їм і назад повертаюся. Нещодавно зрозумів, що це реально залежність від смартфонів і соцмереж,
      – сказав ведучий радіо "Люкс FM" Слава Дьомін.

      Соцмережі також викликають залежність. Більшість людей стверджують, що часто у соцмережах їх колеги можуть писати те, що не відповідає дійсності. Тобто, справжнє життя повністю відрізняється від віртуального. За словами психологів, переважно люди заходять у фейсбук або інстаграм тоді, коли втомлені.

      "Якщо в мене, не дай Боже, світяться червоним непрочитані повідомлення – для мене це теж паніка. Я маю прочитати обов'язково", – додав Дьомін.

      Науковці стверджують, що людям варто концентруватись на дії, яку виконують. Ні в якому разі не можна обідати, вдивляючись у смартфон. Для того, аби відівчитися від залежності, придумали методику mindfulness. Вона виробляє уміння заспокоїтися та захиститися від токсичних емоцій. Для цього вже створено безліч додатків. І тепер, як це б дивно не звучало, смартфонозалежність можна приборкати за допомогою смартфона.

      Міф 1. Смартфон допомагає дитині розвиватись

      Насамперед, купляючи дитині смартфон, варто пояснити, для чого він взагалі потрібен. Звичайно, це велика перевага для батьків, адже вони завжди зможуть контролювати, де перебуває дитина. Однак згідно з іноземними дослідженнями, 20% підлітків демонструють проблеми із психічним здоров'ям через надмірне використання смартфонів, а 78% перевіряють гаджет хоча б раз в годину.

      Якщо батьки наживо не спілкуються з дитиною і самі проводять більшість часу в гаджетах, то немає сенсу говорити дитині, аби вона відклала смартфон,
      – сказала психолог Віра Наливайко.

      Науковці закликають не знайомити власних дітей зі світом технології до трьох років. Саме в цьому віці дитина, як губка, всмоктує у себе нову інформацію. Якщо дитина вже доросла, перед купівлею гаджету обов'язково потрібно навчити її новітніх правил етикету. Одне з них – де варто вимикати звук свого телефону.

      Цікаво: Скандали укріплюють стосунки: чи правда, що сваритись корисно – найпоширеніші міфи

      діти
      Часто через використання смартфонів діти стають агресивними

      Міф 2. Смартфони не заважають спілкуванню

      Це дуже поширений міф. Більшість людей заперечують, що гаджети впливають на їхнє спілкування з рідними. Однак 22,6% опитаних заявили, що у них виникали конфлікти через фабінг.

      Що таке фабінг?Це один із проявів кіберзалежності, коли особа нехтує увагою оточуючих чи співрозмовників. У цей час відволікається на свій смартфон чи інший мобільний девайс. Часто це призводить до конфліктів.

      "Це неповага до близьких, але я розумію, що іноді помічаю за собою фабінг також. Особливо це відбувається в колі людей, з якими не дуже комфортно, або ж у новій компанії. Тоді ти не знаєш, куди дивитись", – розповіла Думська.

      компанія
      Користування смартфоном у компанії часто призводить до конфліктів

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      Автор: Ярослав Демяненко
      Теги: Обережно, міф Смартфони Психологія Здоров'я Здорове життя
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