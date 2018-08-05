Как становятся миллионерами: медицинский бизнес по-тернопольски

Новости о взятках в медицине в последнее время стали привычным явлением для тернопольских СМИ. Несколько дней назад в Киеве на горячем задержали врача, заместителя директора местной больницы, за то, что требовал у женщины 1000 долларов за устройство на работу медсестрой. Вообще 1000 долларов – "стандартная такса" за устройство на работу в Тернопольские больницы.

Об этом в своем видеоблоге "(Без)коштовна медицина" рассказала член правления "Центра противодействия коррупции" Александра Устинова.

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Она рассказала, что на одной из таких взяток "погорел" недавно и депутат местного совета Роман Ляхович. Он тоже требовал 1000 долларов за устройство на работу в местную больницу.

Ляхович сам работает не в больнице, а в Тернопольском медуниверситете. Впрочем, в Тернополе есть Университетская больница, которая одновременно служит клинической базой для кафедр Тернопольского медицинского университета, где работает этот депутат-взяточник. А однопартиец Ляховича Владимир Блихар – председатель фракции "Народный контроль" в Тернопольском горсовете, и Университетской больницей руководит его отец – Василий Блихар,

– пояснила Устинова.

И добавила, что семья главы больницы – очень небедная. Главный врач и его жена, которая работает в детской больнице – миллионеры. Они имеют миллионы в сбережениях, дом на 340 квадратов, элитные авто и несколько квартир. И все в семье – успешные бизнесмены: и жена, и сын-депутат, и невестка.

Преподаватель и депутат Роман Ляхович "погорел" на взятке

Антикоррупционный деятель отметила, что все же можно "хорошо бизнес вести" на Тернопольщине, когда ты депутат и председатель фракции, твой отец – главный врач, а компаньон – один из крупнейших застройщиков.

Видео полного выпуска видеоблога "(Без)коштовна медицина" за 5 августа 2018 года