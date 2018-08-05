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Як стають мільйонерами: медичний бізнес по-тернопільськи

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Як стати мільйонером: медичний бізнес по-тернопільськи
Як стати мільйонером: медичний бізнес по-тернопільськи / Фото з відкритих джерел

Новини про хабарі у медицині останнім часом стали звичним явищем для тернопільських ЗМІ. Кілька днів тому у Тернополі на гарячому затримали лікаря, заступника директора місцевої лікарні, за те, що вимагав в жінки 1000 доларів за влаштування на роботу медсестрою. Взагалі 1000 доларів – "стандартна такса" за влаштування на роботу в Тернопільські лікарні.

Про це у своєму відеоблозі "(Без)коштовна медицина" розповіла член правління "Центру протидії корупції" Олександра Устінова.

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Вона розповіла, що на одному з таких хабарів "погорів" нещодавно і депутат місцевої ради Роман Ляхович. Він теж вимагав 1000 доларів за влаштування на роботу в місцеву лікарню.

Ляхович сам працює не в лікарні, а в Тернопільському медуніверситеті. Втім, у Тернополі є Університетська лікарня, що водночас служить клінічною базою для кафедр Тернопільського медичного університету, де працює цей депутат-хабарник. А однопартієць Ляховича Володимир Бліхар – голова фракції "Народний контроль" у Тернопільській міськраді, і Університетською лікарнею керує його батько – Василь Бліхар, 
– пояснила Устінова.

І додала, що сім'я очільника лікарні – дуже небідна. Головний лікар та його дружина, яка працює в дитячій лікарні – мільйонери. Вони мають мільйони в заощадженнях, будинок на 340 квадратів, елітні авто та декілька квартир. І всі в сім'ї – успішні бізнесмени: і дружина, і син-депутат, і невістка. 


 Викладач і депутат Роман Ляхович "погорів" на хабарі

Антикорупційна діячка наголосила, що таки можна "гарно бізнес вести" на Тернопільщині, коли ти депутат і голова фракції, твій батько – головний лікар, а компаньйон – один з найбільших забудовників.

Відео повного випуску відеоблогу "(Без)коштовна медицина" за 5 серпня 2018 року

 

Теги: Новини України Медицина Корупція Тернопіль Відеоблоги
Джерело: 24 канал
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