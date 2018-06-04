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Как воспитывает младенца звездная пара Fedez и Кьяра Ферраньи: фото

29 Читати новину українською
Fedez и Кьяра Ферраньи
Fedez и Кьяра Ферраньи / GettyImages

Известная итальянская пара, певец Fedez и звездная блогер Кьяра Ферраньи, имеет миллионы поклонников во всем мире. Пользователи социальных сетей с восторгом реагируют на их новые фото. 19 марта у них родился сын Лео. С первых дней рождения малыша Кьяра выкладывала его фото в социальные сети.

Звездная пара нежно называет сына Леончино, мальчику сейчас 3 месяца и обо всех его "первых шагах" поклонники узнают со страниц стильных родителей в Instagram.

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Малыш получил имя в честь мотоцикла марки Benell Benelli Leoncino – шедевра итальянского дизайна середины 20-го века.

Напомним, Кьяра и Fedez обручились в мае 2017-го после нескольких месяцев романа, а в октябре девушка официально подтвердила, что ждет ребенка.

"Бывает, встречаешь человека и понимаешь, что совпадаешь с ним на все сто. Он твой недостающий кусочек пазла. Мой – Кьяра. И меня не волнует, что большинство считает наши отношения фальшивкой: мы знаем, как все обстоит на самом деле. Да и не влюбиться в Кьяру невозможно: она красива и всегда говорит то, что думает", – описывает певец свою возлюбленную.

Смотрите видео, как Fedez сделал предложение Кьяре:

 

One year ago, Arena di Verona Can’t wait to be your wife soon @fedez

Допис, поширений Chiara Ferragni (@chiaraferragni)

Кто такая Кьяра Ферраньи?Известная итальянская модель, бизнес-вумен, а также один из самых известных мировых блоггеров. Также популярность девушка получила благодаря личному контенту The Blonde Salad.

Жених девушки – итальянский рэпер, певец и музыкальный продюсер Fedez. Его настоящее имя – Федерико Леонардо Лючия.

Теги: LifeStyle Дети Звездные романы
Источник: 24 Канал
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