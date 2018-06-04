Как воспитывает младенца звездная пара Fedez и Кьяра Ферраньи: фото

Известная итальянская пара, певец Fedez и звездная блогер Кьяра Ферраньи, имеет миллионы поклонников во всем мире. Пользователи социальных сетей с восторгом реагируют на их новые фото. 19 марта у них родился сын Лео. С первых дней рождения малыша Кьяра выкладывала его фото в социальные сети.

Звездная пара нежно называет сына Леончино, мальчику сейчас 3 месяца и обо всех его "первых шагах" поклонники узнают со страниц стильных родителей в Instagram.

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Малыш получил имя в честь мотоцикла марки Benell Benelli Leoncino – шедевра итальянского дизайна середины 20-го века.

Допис, поширений Chiara Ferragni (@chiaraferragni) 21 Тра 2018 р. о 12:52 PDT

Допис, поширений Chiara Ferragni (@chiaraferragni) 19 Тра 2018 р. о 7:46 PDT

Допис, поширений Chiara Ferragni (@chiaraferragni) 16 Тра 2018 р. о 6:38 PDT

Допис, поширений Chiara Ferragni (@chiaraferragni) 26 Тра 2018 р. о 3:47 PDT

Допис, поширений Chiara Ferragni (@chiaraferragni) 10 Тра 2018 р. о 9:53 PDT

Напомним, Кьяра и Fedez обручились в мае 2017-го после нескольких месяцев романа, а в октябре девушка официально подтвердила, что ждет ребенка.

Допис, поширений Chiara Ferragni (@chiaraferragni) 26 Тра 2018 р. о 12:38 PDT

Допис, поширений Chiara Ferragni (@chiaraferragni) 6 Тра 2018 р. о 11:30 PDT

"Бывает, встречаешь человека и понимаешь, что совпадаешь с ним на все сто. Он твой недостающий кусочек пазла. Мой – Кьяра. И меня не волнует, что большинство считает наши отношения фальшивкой: мы знаем, как все обстоит на самом деле. Да и не влюбиться в Кьяру невозможно: она красива и всегда говорит то, что думает", – описывает певец свою возлюбленную.

Смотрите видео, как Fedez сделал предложение Кьяре:

Кто такая Кьяра Ферраньи?Известная итальянская модель, бизнес-вумен, а также один из самых известных мировых блоггеров. Также популярность девушка получила благодаря личному контенту The Blonde Salad.



Жених девушки – итальянский рэпер, певец и музыкальный продюсер Fedez. Его настоящее имя – Федерико Леонардо Лючия.