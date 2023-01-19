Пресс-секретарь Нацполиции Марьяна Рева во время брифинга 19 января рассказала о состоянии всех потерпевших. Известно, что четверо детей находятся в тяжелом состоянии.

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Всего известно о 25 пострадавших, 11 – детях. В ожоговом центре в Киеве на стационарном лечении находится 4 ребенка, их состояние стабильно тяжелое,

– рассказала спикер.

По ее словам, 7 детей уже отпустили домой. В Броварской центральной районной больнице находятся 4 взрослых, их состояние здоровья удовлетворительное.

"Еще 10 пострадавших в результате авиакатастрофы находятся на амбулаторном лечении, у них значительно более легкие травмы", – добавила Марьяна Рева.

Пострадавших могут отправить на лечение за границу

По словам заместителя главы Минздрава Ирина Микичак, по состоянию на утро 19 января ни один из пациентов не находится в критическом состоянии. Тем не менее, больше всего пострадали люди с ожогами.

"Часть пациентов переведена в Киевский ожоговый центр – они самые тяжелые, сложные. Никто из них по состоянию на утро не находится ни в критическом, ни угрожающем состоянии. Они получают полноценное лечение", – рассказала Микичак.

Она добавила, что 6 пациентов из ожогового центра, среди которых дети и взрослые, готовят для отправки для дальнейшего лечения за границей. Принять украинских пациентов согласились в Польше, Австрии, Чехии, США.