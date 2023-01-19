Речниця Нацполіції Мар'яна Рева під час брифінгу 19 січня розповіла про стан усіх потерпілих. Відомо, що четверо дітей у важкому стані.

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Загалом відомо про 25 постраждалих, 11 з них – діти. В опіковому центрі в Києві на стаціонарному лікуванні перебуває 4 дитини, їх стан стабільно-важкий,

– розповіла речниця.

За її словами, 7 дітей уже відпустили додому. У Броварській центральній районній лікарні перебуває 4 дорослих, їх стан здоров'я задовільний.

"Ще 10 постраждалих внаслідок авіакатастрофи перебувають на амбулаторному лікуванні, у них значно легші травми", – додала Мар'яна Рева.

Потерпілих можуть відправити на лікування за кордон

За словами заступниці глави МОЗ Ірина Микичак, станом на ранок 19 січня жоден з пацієнтів не перебуває у критичному стані. Проте, найбільше постраждали люди з опіками.

"Частина пацієнтів переведена у Київський опіковий центр – вони найважчі, найскладніші. Ніхто з них станом на ранок не перебуває ні в критичному, ні загрозливому стані. Вони отримують повноцінне лікування", – розповіла Микичак.

Вона додала, що 6 пацієнтів з опікового центру, серед яких діти й дорослі, готують для відправлення для подальшого лікування за кордоном. Прийняти українських пацієнтів погодилися у Польщі, Австрії, Чехії, США.