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00:40, 14 июля
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

Киев присоединился к городам-участникам всемирной акции "Save Oleg Sentsov"

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В воскресенье, 15 июля, в Киеве происходит глобальная акция в поддержку Олега Сенцова и других украинских политзаключенных "Save Oleg Sentsov". Участники требуют освобождения украинского режиссера.

Об этом рассказал в прямом эфире корреспондент 24 канала.

Читайте также: Россия должна освободить Сенцова, – Фриланд

Акция не масштабная – пришли около десяти активистов. Они требовали освободить Олега Сенцова и еще 70 украинских пленников из кремлевского плена. Выбрали для этого способ театрального перформанса: показывали Сенцова, рядом с которым играют в футбол Трамп, Меркель и Путин.

Также активисты повесили баннер со списком украинских пленников Кремля.

Олег голодает не только за себя, но и за освобождение всех этих семидесяти человек
– подчеркнула организатор акции в Киеве Екатерина Будко.

Всего с 13 по 16 июля акция проходит в более 80 городах мира. Акцию в Киеве организовали именно 15 июля, ведь завтра должны встретиться президенты США и России. Собственно, 16 июля акция пройдет в Хельсинки, перед местом, где должны встретиться Трамп и Путин.

Теги: Новости Украины Встреча Путина и Трампа 16 июля 2018 года Олег Сенцов голодовка заложники Украинцы в плену РФ Украина – Россия
Источник: 24 канал
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