Київ приєднався до міст-учасників всесвітньої акції "Save Oleg Sentsov"

У неділю, 15 липня, у Києві відбувається глобальна акція на підтримку Олега Сенцова та інших українських політв'язнів "Save Oleg Sentsov". Учасники вимагають звільнення українського режисера.

Про це розповів у прямому ефірі кореспондент 24 каналу.

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Акція не масштабна – прийшли близько десяти активістів. Вони вимагали звільнити Олега Сенцова та ще 70 українських бранців з кремлівського полону. Обрали для цього спосіб театрального перформансу: показували Сенцова, поруч з яким грають у футбол Трамп, Меркель та Путін.

Також активісти повісили банер зі списком українських бранців Кремля.

Олег голодує не тільки за себе, а й за звільнення усіх цих сімдесяти людей,

– підкреслила організатор акції у Києві Катерина Будко.

Загалом з 13 по 16 липня акція відбувається у понад 80 містах світу. Акцію у Києві організували саме 15 липня, адже завтра мають зустрітись президенти США та Росії. Власне, 16 липня акція пройде у Гельсінкі, перед місцем, де повинні зустрітись Трамп та Путін.