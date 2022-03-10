Глава Офиса Президента Андрей Ермак проинформировал о работе координационного штаба по гуманитарным и социальным вопросам, который он возглавил согласно указу Владимира Зеленского.

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Компания передала больницам десятки коробок с лекарствами

Благодаря активной работе координаторов штаба от компании, пожелавшей остаться неназванной, было привлечено 40 тысяч коробок лекарств,

– заявил Ермак.

Он добавил, что помощь передали в медучреждения Киева.

Работа гуманитарного штаба: основное

Ресурс "Содействие" совместно с Monobank обработали более 600 обращений украинцев. Создали региональные хабы в Закарпатье, во Львове, Ивано-Франковске и Харькове.

К помощи присоединились две крупные международные организации – "Каритас" и SURGe при поддержке правительства Канады.

Министерство здравоохранения направило более 450 тонн медикаментов на склады. Медицинскую помощь оказали Польша, Латвия, Литва, Великобритания, Израиль, Дания, ВОЗ, ЮНИСЕФ, "Врачи без границ".

Кроме того, поступает помощь от бизнеса – Teva, Bayer, Novo Nordisk, Pfizer, Nestle, Medtronic, Sanofi, Eric, Биофарма, Stada, Фармак, Galexis, Фонд Ахметова, клиника Ernst von Bergmann.

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