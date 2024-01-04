Говорится о сломе режима российского диктатора Владимира Путина. Больше об этом, ответе Украины на ракетный террор россиян и поддержке наших союзников в эксклюзивном интервью 24 Каналу рассказал советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк.

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Циничная реакция ООН на массированные обстрелы украинских городов

Если бы ООН жила в нашей с вами реальности, то должна была бы призвать Россию сделать немедленные шаги по деэскалации войны. Однако ООН живет в параллельной реальности, то сказала это сделать России и Украине. Выглядит якобы украинцев и россиян хотят примирить, или посадить за стол переговоров. Что же заставило ООН так сильно "забеспокоиться" на второй год полномасштабного вторжения?

Ничего особенного с Организацией Объединенных Наций сейчас не происходит. ООН достаточно формально подходит к таким резолюциям и заявлениям. ООН не должна постоянно говорить о деэскалации, необходимости прекращения огня, необходимости соблюдения гуманитарных оснований для ведения войны.

Было бы желательно приостановить членство России и заставить соблюсти уставные документы ООН по выходу с территории Украины. После этого деэскалация будет автоматической, но ООН этого делать не будет. Впрочем, будет продолжать результативно говорить о том, что необходимо заниматься деэскалацией.

Прежде всего такая позиция не влияет ни на какие процессы. Россия не остановит агрессию. Люди, которые гибнут в Украине и России, исключительно являются инициативной проблемой российской агрессии. Россияне сами убивают своих жителей. Мы знаем, что когда российские военные делают пуски ракет или других средств убийства, то они так же убивают своих граждан. Российские воздушные цели летят на Воронеж, Белгород и тому подобное.

Затем в ООН скажут, что сделали все необходимое для того, чтобы остановить "конфликт". Однако эти заявления к реальному финалу войны не будут иметь никакого отношения. К реальному финалу войны будут иметь отношение следующие идеи:

страны, которые хотят жить в гарантированном будущем, должны активно помогать Украине, ведь именно наше государство обеспечивает гарантированное будущее;

необходимо продолжать настойчиво говорить о том, что членство России в любых международных институциях должно быть приостановлено;

инвестиции в оборонную способность Украины.

ООН не слишком активно выражает свою поддержку Украине и осуждение России после масштабных массированных атак по украинским городам 29 декабря и 2 января. Однако вдруг после "нападений" на Белгород и Воронеж там решили напомнить о том, что войну надо деэскалировать. Не влияют ли такие заявления ООН на решение партнеров предоставлять оружие Украине? Или это заявление является исключительно нормативным актом?

Это исключительно нормативный акт. ООН обязана делать такие заявления и будет продолжать их делать. Это не влияет ни на какие решения: ни на решения Украины, ни на решения правительств стран, которые поддерживают нашу страну. Наоборот – они делают гораздо более объемные заявления, что в этой войне нет никакого другого решения, кроме проигрыша России, ведь иначе это будет постоянно масштабироваться и приводить к негативным последствиям.

Украина имеет поддержку от национальных правительств стран, которые для себя все уже решили. Чем дальше в этой войне, тем больше они решают в правильном смысле этого слова.

Россия достаточно долго инвестировала в Организацию Объединенных Наций. Страна-агрессор десятилетиями использовала ООН как медиаплощадку для продвижения своих позиций относительно агрессии, войны и возможности специфического поведения, которое присуще внешним политическим аспектам России.

Кроме того, россияне активно инфильтрировали своих людей в руководящие органы ООН на разных уровнях. Признаем наконец, что для большинства граждан России не существует никаких гуманитарных составляющих, кроме одного, убивать или помогать это делать соответствующим институтам. Многие элементы глобального политического процесса коррумпированы и в них Россия активно участвует, в частности на уровне различных международных институтов.

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Это такая себе инфраструктура, которая на протяжении многих лет была связана друг с другом. Она существует так и в дальнейшем и менять это никто не будет. Украинцам хотелось, чтобы международные институты были более активными с точки зрения выполнения своих функциональных обязанностей, но они это делать не будут.

Подытожим: заявления ООН формальны. Они абсолютно правильные с точки зрения формальной буквы – четко фиксируют позицию ООН относительно "Мы против войны и за мир во всем мире". У них нет инструментов влияния на государство-агрессора.

Фундаментальные инструменты влияния ООН – приостановить членство России в Совбезе и забрать у нее на время право вето. Это было бы гораздо существеннее, чем эти заявления. В этой войне будет решать не ООН или другая международная институция. К сожалению, они не будут иметь существенного влияния даже с точки зрения организации правильного финала войны. Решать будет Украина и коалиция поддержки Украины.



Выступление Владимира Зеленского перед Совбезом ООН / Getty Images

Украина увеличит ответ на террор России

29 декабря Россия нанесла массированный ракетный удар по Украине и получила ответ. В частности, речь идет об обстреле Белгородщины. Заметим, ВСУ не бьют по мирным жителям. То, что прилетает по гражданским страны-агрессора, как призналось минобороны России, – их рук дело.

Однако то, что Украина начала отвечать, уже о чем-то говорит. Этот огромный шаг вперед украинцы сделали сами, или с помощью, или же при информировании партнеров. К тому же The New York Times пишет, что Запад пообещал Украине дальнобойное оружие и закрыть глаза на то, где Вооруженные Силы Украины будут его использовать.

Украина не наносит удары по гражданской инфраструктуре и гражданским жителям. Хотя, я не совсем понимаю, что такое гражданские в России, ведь война возможна тогда, когда общество поддерживает войну.

2023 год показал, что Украина имеет инструменты стратегического влияния, чтобы изменить ситуацию на том или ином направлении. Вспомним то, что происходит в акватории Черного моря и на полуострове Крым.

Это четко говорит и доказывает, что сейчас Украина имеет гораздо более существенные инструменты по влиянию на определенную ситуацию, чем это было в 2022 или в начале 2023 года. Это абсолютно правильная стратегия. Страна-жертва – Украина, на которую напала страна-агрессор Россия, не может спокойно смотреть, как ее убивают, атакуют и тому подобное.

Последствия массированной атаки на Киев 2 января / Телеграм Николая Калашника

Для меня с начала войны эта ситуация достаточно странная. Ведь Россия нарушает международное право, атакует всю территорию Украины, используя крылатые ракеты. Кстати, начиная с 29 декабря, и до сих пор – удары идут исключительно по гражданскому населению. Это абсолютный компонент террористически-геноцидного ведения войны. А Украина должна сидеть и ничего не делать в ответ – это было немножко странно с начала войны.

Мне кажется, что все, кто поддерживают Украину, понимают, что это не паритетно. Россия использует любые средства для убийства гражданского населения и не получает ответа.

Постепенно объем этого ответа будет увеличиваться. Несмотря на то, что Россия считала себя непобедимой страной, оказалось, что это совсем не так. Так называемая "вторая армия мира" оказалась фейком. Поэтому Украина постепенно увеличивает инструменты влияния.

Здесь есть одна проблема. Она называется большая масштабная война с большим количеством применения различного инструментария для убийства людей, что делает Россия. И уже очевидно, что страна-агрессор не остановится. Нет ни одного формата, где Россия сказала, что не будет атаковать украинские города, не будет использовать крылатые ракеты, баллистику, не будет уничтожать Харьков или любой прифронтовой город, не будет атаковать Киев "Кинжалами". Россия этого точно не будет делать (не перестанет терроризировать Украину – 24 Канал).

У наших партнеров уже есть понимание, что пока Россия не будет иметь войну на внутренней территории, мы еще год назад начинали говорить, что это приведет к ускорению трансформационных последствий войны, которые завершат ее. Сейчас российский генштаб сам переносит войну на территорию страны-террориста. Ведь армия России атакует и Воронеж, и Белгород своими средствами.

Как только начнется слом системы Владимира Путина в России, вот тогда у нас появится возможность правильно финализировать эту войну. Все остальное – это мифы и сказки, которые к реальности не имеют никакого отношения.

Инструменты есть. Кстати, Владимир Зеленский говорил, что Украина продолжает настойчиво развивать свои дальнобойные способности, инвестируя достаточные объемы денег, и делает это вместе с партнерами. Никто не будет продолжать смотреть на то, что делает Россия.

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Украина четко будет доказывать террористический компонент в действиях России, ведь россияне пока отказались от атак на военные объекты, даже критическую инфраструктуру враг не так настойчиво атакует. Сейчас россияне атакуют именно гражданское население, а это террористический компонент и соответствующие ордера. Россия будет иметь гораздо более фатальные последствия, чем ей сейчас кажется.

Партнеры понимают, как война должна закончиться для России

Есть ли понимание на Западе, что нам пора менять тактику сдерживания агрессора на тактику "даем отпор агрессору на его территории"?

Такое понимание появилось уже год назад. Оно просто масштабируется, потому что не все готовы признать, что с Россией, в таком виде как сегодня, нет смысла договариваться.

Эта страна сбросила с себя все маски, и четко говорит, что в дальнейшем будет атаковать, убивать, переходить на милитарную экономику. Они запретили на своей территории любые права, свободы, любые дискуссии. Это страна – лагерь, которая постоянно кого-то будет атаковать и уничтожать.

Сегодня в странах наших партнеров, в политических элитах особенно, есть четкое осознание всех опасностей, которые генерирует Россия. То есть Россия, если не проиграет, будет максимально агрессивной страной с большим количеством конфликтов в разных регионах, и с большим количеством инструментов для фатального влияния на политические процессы в этих странах. Это могут быть теракты, политические убийства, политические вмешательства в избирательные процессы, перевороты. Мы это уже видим в ряде стран.

Безусловно, главное, что понимают наши партнеры, что российская армия будет иметь совсем другой вид после этой войны, если она ее не проиграет. Это действительно будет страшная армия, которая будет иметь огромный опыт крови. Она будет иметь опыт насилия, массового захода в мирные города, массовых убийств гражданских лиц и тому подобное. Это то, что сильно пугает сегодня политические элиты Запада.

Другое дело, и это очевидно, они не так быстро принимают соответствующие решения, потому что это инерционно. Глобальная политика вообще инерционна. То есть они к каким-то предпосылкам пришли в свое время, приняли решение на основании этих предпосылок. После этого они не очень хотят их менять, консервативно на это все смотрят, но сегодня от консерватизма остается все меньше и меньше пользы.

Поэтому политические элиты приходят к консенсусу, что Россия должна проиграть эту войну. Никакой холодной войны не будет. Кто-то думает, что можно вернуться во времена, когда была система Соединенных Штатов с блоком НАТО и система Советского Союза с Варшавским договором, но это все не работает и не будет работать.

Россия – это страна блицкрига. Она либо выиграет, и тогда будет доминировать в глобальном политическом пространстве, и будут доминировать вместе с ней абсолютно дикие режимы, такие как в Северной Корее – постоянно будут конфликты, войны, ультиматумы. Или Россия проиграет, и существенно снизится эскалационный потенциал современного политического процесса. И уже тогда можно будет о чем-то договариваться на перспективу минимум 50 лет.

Что делать с паническими настроениями на Западе

К какому варианту больше склоняются сейчас на Западе? Потому что в западной прессе пытаются то ли транслировать, то ли передать нам панические настроения. В частности, уже пишут о том, что будет, если помощь не дадут, если оружия не хватит, если Украина проиграет.

Я понимаю, почему есть определенные панические настроения, потому что выяснилось, что ВПК не настолько способен, как всем казалось, что армии не настолько готовы. Я имею в виду, что все, о чем мы сейчас говорим, касается именно стран демократии, то есть тех стран, которые входят в НАТО.

В то же время Альянс не так быстро перестраивается под современные вызовы, как хотелось бы. Реинвестировать в ВПК, когда возникают определенные риски, не так просто, как казалось. А общества этих стран совершенно не готовы принять для себя другую реальность, в которой есть возможность масштабной войны, в частности в Европе. Война, которая уже идет, и которая может просто расширяться на континент все больше и больше.

Они не были готовы к этому. Поэтому сейчас проводят аудит всего этого, что и почему так, какие надо изменения и тому подобное. Казалось, что они четко понимают, каким будет XXI век: во что надо инвестировать, какие технологии использовать, каким будет формат жизни. У них была проблема ассимиляции другой культуры, то, что мы видим с мигрантскими темами в странах Европы. Но они думали, что найдут здесь также решение.

Мир был уверен, что масштабных войн не будет, и что есть гарантированный мир, в котором существуют определенные правила. Сегодня они понимают, что этого всего не будет, и они потеряли ориентиры. То есть, политические элиты не понимают, каким будет будущее.

Возвращаясь к главному, есть всего два пути, как может развиваться исторический процесс. Первый – вы сегодня инвестируете в Украину. Это как минимум гораздо меньше денег, потому что Украина уже перестроена, уже находится в состоянии войны и понимает, как противодействовать России. И тогда ты имеешь огромную надежду на то, что одержишь победу. Они это должны понять.

Есть и другая дорога, которая точно не приведет к успокоению, возвращению к довоенному времени. На этой дороге они не инвестируют в полном объеме, продолжают бюрократические дискуссии между собой. Мол, может найдем какой-то вариант 2014 года: протолерируем Владимира Путина, позволим ему забрать что-то в Украине – "он сразу успокоится".

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Действительно, Путин начал все это, полностью разрушил репутацию России, уничтожил сотни тысяч людей, перестроил всю экономику ради того, чтобы успокоиться, потому что он захватил небольшой клочок украинской территории. Мы же понимаем, что это абсурд.

Если Путину позволят все это – это равноценно подписанию себе смертного приговора. Потому что тогда будет масштабированная агрессия в разных видах. Масштабированная агрессия на ряд стран и она постепенно будет увеличиваться. Мир будет в такой истерике десятилетиями, пока не заплатит самую высокую цену за то, что сегодня недоинвестировали в Украину. Это абсолютно очевидно.

Когда ты не видишь будущего четко, то тогда начинаешь паниковать, и находишься в своеобразном состоянии аффекта. Мне кажется, что сегодня западный политический процесс уже не находится в состоянии аффекта, как это было чуть раньше. Он уже начинает адекватно оценивать все. Поэтому решения идут проукраинские, поэтому правительства национальные увеличивают помощь.

Правительства гораздо глубже это понимают, и они уже начинают меняться. А, например, медиа или информационное пространство меняется медленнее. Оно более консервативное, поэтому сегодня является более паническим.

Да, они могут писать все что угодно. Могут писать, что контрнаступление неудачное, действительно, потому что "Россия же маленькая страна", правильно? Ну, такая маленькая, никчемная страна, которую надо было уничтожить за три дня. Это же так выглядит в Голливуде? Один человек приехал и убил там сразу несколько дивизий. Еще раз подчеркиваю, можно выбрать две опции:

инвестировать в Украину, потому что это единственный гарант, что ты сможешь получить прогнозируемое будущее;

ничего не делать и дождаться, пока к тебе домой придут насильники и убьют кого-то.

Готовы ли вы потом выступить против страны убийц, против России? Нет.

Есть определенная осторожная социология в Германии и Польше, согласно которой 15% и меньше людей готовы защищать с оружием в руках свои национальные интересы. Я думаю, что они не хотят делать глубокую социологию, потому что понимают, что это будет означать. Тогда мы с вами увидим совершенно другие цифры – 3 – 5%. Это означает, что никто не готов защищать те ценности, в рамках которых они сегодня живут.

Все должны осознать, что Украина – это гарант классического европейского будущего. Не больше, но и не меньше. А это значит, что ты должен математически посчитать, сколько хочешь вложить денег в то, чтобы у тебя было это гарантированное будущее. Готов вложить, например, там 50 миллиардов – хорошо, готов вложить 100 миллиардов – хорошо, но надо распланировать, что это за деньги, как они поступают, какие инструменты у Украины.

Хотите большего контроля – пожалуйста, давайте вместе инвестировать. Это же и есть контроль, если вы совместно инвестируете в какое-то производство, вы четко понимаете, где деньги, как они работают и так далее. Это единственное, что сегодня нужно до конца осознать Европе. И они это осознают через европейские политические элиты.

Есть медиа, которые более панические, но они отстают с точки зрения понимания того, как дальше будет развиваться исторический процесс. И есть общества, которые с одной стороны видят и слышат заявления своих политиков, а с другой стороны видят определенные негативные процессы, которые происходят сегодня в Европе, а еще с одной стороны видят позицию своих медиа. Поэтому они растеряны.

Нам с вами кажется, что нет поддержки, что есть какие-то сомнения и тому подобное. Но это все не так. Медленно, но правильно все складывается в пользу Украины. Поддержка будет, поддержка будет увеличиваться, особенно военная. Никто не позволит России претендовать на чемпионство, на выигрыш в этой войне.

Когда мы говорим о России, я хочу, чтобы мы не забывали главного – 29 декабря они атаковали 122 ракетами. Вы понимаете, что это конкретные ракеты, которые убивают конкретных людей? Они это делают уже два года.

Здесь нет политики, геополитики, ничего, кроме убийства людей. Когда мы говорим о том, как эта война должна закончиться, о переговорах, – должны забыть математические формулы, а вернуться к ключевой составляющей – гуманистической. Россия пришла просто убивать.

Санкции и международная изоляция России

Возвращаясь к тому, чем она нас убивает, Россия бьет по территории Украины ракетами, которые изготовлены во втором и третьем квартале прошлого года, хотя у России нет возможности создать полный цикл изготовления ракет. Возникают ли на Западе вопросы по этому поводу?

Возникают. Это сложный вопрос, и о нем надо постоянно говорить. То есть фиксировать конкретные компании, которые поставляют в Россию те или иные технологические вещи. Об этом постоянно и на Западе говорят, идут постоянно расследования.

К сожалению, Институт санкций не работает так, как нам бы хотелось. Потому что, человек, который находится за 15 тысяч километров от эпицентра войны, не понимает, что такое война. Но он понимает, что такое прибыль, сверхприбыль, премиальная прибыль, коррупционная прибыль, когда за один и тот же инструмент дают не 100%, а 300% прибыли, человек будет идти на это. И многие частные компании, к сожалению, так и поступают.

Мы говорим об обходе санкций в отношении приборов двойного назначения, которые затем используются в строительстве ракет. Это же только одна составляющая. Но для меня является откровенным цинизмом, когда "белые" (которые работают официально, соблюдая все требования законодательства – 24 Канал) европейские компании, просто работают на потребительском рынке, понимая, что 42% российского бюджета 2024 года – это милитарный бюджет, это бюджет убийств.

И они касаются этого бюджета, они максимально в него инвестируют, отдавая свои налоги для того, чтобы за эти налоги (чиновники Кремля – 24 Канал) проводили рекрутинг и мобилизацию, отправляли россиян убивать украинцев.

Это замкнутый круг, потому что война – это деньги, большие деньги. И чем меньше у агрессора денег, тем быстрее он не будет иметь средств для убийств. Это же понятно даже для детей 5 – 6 лет, но не понятно для советов, правлений и директоров этих компаний.

Знаете, это странно выглядит, когда в обществе, например, той или иной европейской страны, идет обсуждение, как эту войну ускорить, то есть как ускорить достижение ее финала. Для этого надо, например, увеличить военную помощь Украине, и они это искренне обсуждают.

В то же время они не задают вопрос своим компаниям, мол, смотрите, вы же делаете так, чтобы эта война была длиннее, потому что вы вкладываете деньги в российскую милитарную экономику. Есть много стран, которые позволяют этим частным компаниям через свои рынки продавать что-то России. Здесь возможны три решения:

публичность, то есть это надо постоянно проговаривать, фиксировать (случаи обхода санкций – 24 Канал) с конкретными названиями компаний, что, кстати, и делают наши партнеры, а также европейские и американские журналисты;

все же, надо прийти к более жесткому формату санкций. То есть эти санкции должны быть четкими и сбалансированными в отслеживании;

другой юридический статус России. Потому что, когда у тебя есть другой юридический статус, то любая компания, в том числе "белая" европейская, работая на этом рынке, должна подпадать под вторичные или третичные санкции и должна платить штрафные санкции. Например, получили 200% прибыли, а заплатят 400% прибыли в качестве штрафных санкций.

К БРИКС присоединились новые страны: будут ли поддерживать Россию в войне

С 1 января к БРИКС присоединились Египет, Иран, Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты и Эфиопия.

Путин пытается держаться на плаву и показывать всем, что смотрите, я не изолирован, потому что со мной хотят общаться страны, такие как Египет, Иран, Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Эфиопия. А они говорят: "Окей, экономика так экономика, ничего против не имеем".



Владимир Путин / Скриншот из видео

Давайте объективно посмотрим: все страны заинтересованы в росте своих экономик, стабилизации своих валют национальных. Это касается не только стран, которые входят в организацию БРИКС, это касается и европейских стран. Даже мы с вами имеем конкретные примеры, когда с Украиной есть не совсем правильные экономические коммуникации на приграничных территориях. Поэтому мотивация этих стран понятна.

БРИКС это не о России и не о политике поддержки России. Это об экономике и прежде всего экономической политике и Китае, который, очевидно, является лидером БРИКС. То есть Россия, как всегда, использует тот или иной формат, чтобы продвигать свои позиции, не имея на это оснований.

Она просто более агрессивна, гораздо эффективнее умеет использовать те или иные пропагандистские инструменты. То есть больше говорит, чем на самом деле делает или влияет на определенные процессы. Поэтому, еще раз, БРИКС это об экономике, доходах, Китае, экономической политике и точно не о поддержке России.

Страны, которые хотят зайти в БРИКС, хотят получить более уверенное финансовое будущее. Они считают, что таким образом будут иметь более сильные позиции по коммуникациям на уровне Европейского Союза, на уровне Соединенных Штатов, на уровне технологических рынков. Я бы хотел, чтобы мы это правильно понимали.

Россия, безусловно, использует тематику БРИКС в политических целях. И практически всем членам этого коллективного органа это не нужно, о чем они постоянно осторожно говорят. Мол, давайте без политики, давайте все же говорить о том, можем ли мы стабилизировать свои национальные экономики, сможем ли стабилизировать свои национальные валюты.

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Поэтому я бы спокойно к этому относился. Те страны, которые присоединяются к БРИКС, имеют исключительно экономические интересы. Это точно не о поддержке России. На мой взгляд, Россия сегодня, фактически, не имеет таких стран, которые бы ее прямо поддерживали. Я не беру такие страны как Иран. Но такой существенной поддержки России именно на политическом уровне не существует, и это еще одно следствие этой войны.

Как усилить давление на Россию

Россия ведет себя нервно и россияне постоянно сами себе говорят, что они будут воевать до конца и победят. Потому что они чувствуют, что два года войны прошли не так, как они этого ожидали.

Они не ожидали, что Украина будет оказывать такое сопротивление, что она устоит и будет иметь шансы победить. Не ожидали, что европейские страны не будут себя вести как всегда, мол, давайте о чем-то договоримся, давайте что-то отдадим России.

Они не ожидали, что мир будет дистанцироваться от России и не будет голосовать за Россию, не будет предлагать что-то России и не будет поддерживать эти призывы, чтобы война остановилась на условиях России. Они всего этого не ожидали, и поэтому понимают, что чем дальше будет война, тем больше шансов, что Россия действительно будет изолирована.

Кстати, если бы юридический статус России был другим (если бы Россию признали спонсором терроризма – 24 Канал), то она имела бы совсем другой вид на глобальном рынке. Тогда она была бы действительно изолированной, и никто не присылал бы ей приглашение принять участие в том или ином саммите, потому что это было бы невыгодно.

Тогда бы страны понимали, что в таком политическом виде Россия существовать не будет, и поэтому нет смысла подписывать что-то со страной, которая будет полностью переформатирована, в которой будет другая политическая система и в которой будут пересматриваться многие внешнеэкономические и внешнеполитические инициативы и договоры.

Над этим надо работать, и мы постоянно об этом говорим на разных площадках. "Мы" означает инициативная Украина и ряд других стран, которые также говорят о том, что прежде всего надо проанализировать на основании чего Россия является членом Совбеза ООН.

То есть, имеет ли право Россия быть в Совбезе по юридическим мотивам, даже не с точки зрения войны в Украине, а с точки зрения 1991 года, когда было принято решение, что она будет потомком Советского Союза и будет использовать его "право вето".

Справка. Во время распада Советского союза ООН заново принимала все независимые страны, которые из него выделились. Это было официальной процедурой с соответствующим голосованием на Генассамблее организации.



В то же время такая процедура не применялась в отношении России, которая декларативно провозгласила себя наследницей СССР, создав правовую коллизию. Соответственно, членство России в ООН не утверждалось голосованием, и ее статус в организации держится на "правовом обычае".

На основании этого нужно остановить право России, использовать вето. А кроме того, надо все же считать, что Россия не является легитимной страной с точки зрения вертикали власти, которая сегодня в России.

Вторую часть интервью с Михаилом Подоляком читайте уже скоро на сайте 24 Канала.