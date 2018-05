Кого из "друзей Путина" коснулись персональные санкции

Предлагаем нашим читателям полный список лиц, которых коснулись персональные санкции. Мы проанализировали документ, принятый, подписанный, опубликованный и вступивший в законную силу.

Что произошло?

14-го мая текущего года Президент Украины Петр Порошенко своим указом №126/2018 одобрил решение Совета национальной безопасности и обороны Украины "О применении и отмене персональных специальных экономических и иных ограничительных мер (санкций)". Новый список содержит 1748 фамилий. Здесь имеются и иностранные политики, и бизнесмены, и работники силовых ведомств, и даже отъявленные преступники. Наше издание уже традиционно берется за анализ этого списка, который, безусловно, поможет укрепить позиции Украины в этой необъявленной войне.

Из истории вопроса

После начала боевых действий на востоке страны и аннексии Крыма, Украина не сразу поняла, что имеет дело не только с врагом, сидящим на троне в Кремле, но и с разветвленной и крайне хорошо структурированной массой пособников. Тогда, по примеру западных стран, в сентябре 2015 года Совет нацбезопасности Украины принял первый санкционный список, который впоследствии подписал президент. Первая редакция документа содержала меньше фамилий – со временем, обнаглевшие от безнаказанности оккупанты показали, who is who.

Кого исключили?

В прошлых версиях списка, многолетние санкции применялись к зарегистрированной в Токмаке Запорожской области Юлии Рыбаковой и жительнице Тернопольской области Светлане Евдокимовой. В нынешней редакции данные гражданки отсутствуют – то есть, ограничения с них сняли по неизвестным широкому кругу лиц причинам. Остается лишь догадываться, как и почему украинки попали под санкции, а затем виртуозно вышли из этой ситуации.

Первая сотня

Итак, первую десятку нового санкционного списка занимают общественные и политические деятели, журналисты и блогеры из ближнего и дальнего зарубежья. Не почетную первую строчку занимает гражданин Франции Беор Фабрис. Проживающий в Краснодаре француз уже много лет занимает должность аналитика и руководителя отдела по вопросам Кавказского региона неправительственной организации "Евразийский совет за демократию и выборы" (EODE). Впрочем, это не значит, что он не получает деньги от российских пропагандистов за раскачивание ситуации в Восточной Украине.

За иностранные наемниками, за деньги разжигающими войну, в списке следуют депутаты Госдумы РФ, журналисты пропагандистских СМИ. Так, в списке значатся фамилии Даниила Анисимова, работающего на RUPLY, Елены Березовской с Russia Today и Максима Березина с НТВ. Они-то и замыкают четвертую десятку санкционного перечня. Дмитрий Киселев, основательно веселящий украинского телезрителя своими высосанными из пальца сенсациями, занимает 45-ю строку.

На 59-м месте – депутат Госдумы, парик российской эстрады и народный артист Бурятии Иосиф Кобзон, которому не только запретили выводить капиталы из Украины и иметь здесь любой бизнес, но и лишили всех государственных наград нашей страны, которых он удостаивался в прошлом.

Замыкают первую сотню судьи и прокуроры.

Окружение Путина

Есть в списке ряд известных фамилий, которых связывают с олицетворением кремлевской агрессии – фактическим диктатором Владимиром Путиным. Так, №1111 в списке – возможно, бывшая его любовница (во всяком случае, так утверждают отечественные и зарубежные таблоиды) Алина Кабаева. Ей запретили не только заниматься любой деятельностью в Украине, но и даже ступать на нашу землю.

795-й в списке – друг Путина, "король госзаказа", олигарх Олег Дерипаска. 810-й – глава правления "Газпрома" Алексей Миллер, являющийся главным "пылесосом" денег в стране-бензоколонке. Миллер расположился между главой правления "ВТБ Банка" Андреем Костиным и сыном спарринг-партнера Путина, Игорем Ротенбергом.

Листаем страницы

Далее – длинный перечень фамилий боевиков самопровозглашенных "республик". Террористы "ДНР" и "ЛНР" занимают в списке почти треть.

С шестой сотни наталкиваемся на фамилии российских бизнесменов и банкиров, которым запрещают финансовые операции. Абсолютными рекордсменами по запретам (их у каждого из тройки по 11!) являются российские "вундеркинды" – братья Роман и Руслан Гильфановы, проживающие официально в Перми, и москвич Сергей Токарев. Им почему-то запретили не только вывод капиталов, но и заблокировали их активы, ограничили во всех торговых операциях, а еще и лишили права въезда в страну на основании виз резидентов иностранных государств. Чем же так насолили Украине никому, казалось бы, неизвестные пермяки и москвич, занимающее в списке №№ 665, 666 и 667.

Перелопатив десятки или даже сотни материалов наших коллег-журналистов, мы поняли ,кто эти люди. Оказывается, согласно данным расследований, проводимым известными в Украине изданиями, братья Гильфановы и Сергей Токарев – короли игорного бизнеса на просторах всего постсоветского пространства. По утверждению наших коллег, в руках этой троицы сосредоточены такие крупные онлайн-казино, как "Вулкан" и "ДжойКазино", оборот которых просто потрясает воображение.

Отметим, что не только незаконная деятельность сподвигла СНБО запрещать деятельность указанных лиц на территории Украины с 2016 года. Поговаривают, будто в разгар кровавых событий 2014 года, Гильфановы и Токаревы негласно финансировали Антимайдан, на счету которого убийства мирных демонстрантов и случайно попавших под агрессию украинцев. После начала АТО указанные лица, согласно информации правоохранительных органов, могли быть причастными к финансированию "ДНР" и "ЛНР".

Как только эта информация просочилась в СМИ, группа оплаченных блогеров и адвокатов принялась буквально терроризировать журналистов, заявляя, что изложенная информация не соответствует действительности, дескать все это – месть конкурентов. Данный тезис подхватили ряд блоггеров Фейсбука, чьи расценки на посты можно увидеть на ресурсе publicfast.com.

Хочется верить, что так же рьяно и искренне они опубликуют и новость о том, что те горе-бизнесмены, на защиту интересов которых они стали, находятся под санкциями и им не просто заблокировали активы, а запретили въезд в Украину. Сложно сказать наверняка, что побуждает людей создавать ореол жертвы гражданам страны, которая ведет войну против твоей Родины, закрывая глаза не только на тот факт, что эти самые токаревы-гильфановы и иже с ними 3 года подряд нерушимо находятся в санкционном списке, но и на то, что силовые структуры практически прописались у них в офисах. В этом контексте аргумент про "месть конкурентов" выглядит несколько мифическим. Это что же за конкуренты такие, которые могут обеспечить места в санкционном списке и указывать СНБО и Президенту?

Пожалуй, одно в этой истории очевидно: Петр Порошенко стоит на страже национальных интересов, а за четыре года гибридной войны основная масса так и не научилась отделять зерна от плевел и легко поддается на провокации, особенно если манипулировать образом "жертвы". Странно, что Олегу Сенцову сочувствия такого масштаба не досталось…

Любопытно, что буквально после принятия Указа, как говорится на Радіо Свобода, Порошенко заявил, что ждет от СНБО комплексных предложений о синхронизации украинского и американского санкционного режимов. Будет ли это означать, что фигуранты украинского списка, например, те же Рустам Гильфанов и Сергей Токарев подпадут под санкции в США?

Продолжаем листать

Шестую сотню замыкают небезызвестный директор "Первого канала" Константин Эрнст и экс-гендиректор российского Lifenews Ашот Габрелянов.

С седьмой сотни списка – фамилии судей Верховного суда РФ, прокуроры из регионов, чины помельче. Так, санкции коснулись и такой неприметной фигуры, как инспектор по делам несовершеннолетних отдела полиции №1 города Воронежа Оксаны Тройниной. Чем капитан милиции так "приглянулась" СНБО, сказать затруднительно. Возможно, она как-то причастна к фабрикованию дела летчицы Надежды Савченко, которую судили как раз в российском Воронеже. Вполне логичными выглядят тогда еще 11 фамилий воронежцев – судей и гособвинителей, которые имеются в списке.

Восьмая сотня – сплошь россияне и крымчане, способствовавшие аннексии полуострова деньгами или идеями.

Аналитики предполагают, что санкционный список СНБО в ближайшее время значительно расшириться, что болезненно скажется на бизнесе и незаконных делишках друзей путинского режима.

Источник: За право