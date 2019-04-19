Команда Зеленского: кто эти люди и что о них известно

Кандидат в президенты Владимир Зеленский наконец-то представил свою команду, члены которой отвечают за разные направления политики. В случае победы шоумена на президентских выборах эти люди войдут в его администрацию и могут возглавить важные государственные должности.

По словам Зеленского, представленные им люди не являются кандидатами на должности министров. Они пойдут с ним в Администрацию Президента при условии выигрыша на выборах. Кроме того, кандидат отметил, что они пройдут проверки, и кто из них окажется лучшим, тот и сможет претендовать на ту или иную должность.

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Журналисты 24 канала выяснили, кто эти 20 человек из команды Зеленского, какие должности занимали в прошлом и каков уровень их компетентности в заявленных сферах.

Команда Зеленского: список

Сергей Бабак



Его направление в команде Зеленского – образование и наука

Бабак – директор образовательных программ Украинского института будущего. Ранее руководил Научно-техническим центром новейших технологий Национальной академии наук Украины и был членом Национального агентства по обеспечению качества высшего образования.

Выступает за существенное реформирование системы образования в Украине.

Бабак попал в конфуз из-за незнания математики во время предвыборной кампании Зеленского. Так, он назвал "абсолютно реальными" расчеты одного из экспертов штаба, который убеждал, что для обеспечения зарплат учителям на уровне 4 тысяч долларов в месяц хватит всего 200 миллионов долларов в год. Впоследствии команда Зеленского признала ошибочность этих расчетов.

Руслан Рябошапка



В команде Зеленского будет отвечать за антикоррупционную и правоохранительную политику

По образованию он юрист, бывший заместитель министра юстиции Украины. В 2016 году Рябошапка был избран членом Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции, но из-за конфликта с главой НАПК Натальей Корчак в июне 2017 года подал в отставку.

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В 2013-2014 годах был руководителем Департамента анализа антикоррупционной политики в неправительственной организации "Transparency International Украина".

Рябошапка рассказал, что стратегия команды Зеленского по преодолению коррупции базируется на трех принципах:

Выявлять коррупцию. Люди, которые будут сообщать, будут защищены от преследования и поощрены. Предотвращать коррупцию. Перевод большинства услуг в электронный формат, что позволит людям беспрепятственно контактировать с чиновниками, и исключить риск коррупции. Также убрать возможности воровать на госпредприятиях. Наказывать за коррупцию. Должны быть приговоры для топ-коррупционеров.

Евгений Комаровский



Советник Зеленского по вопросам медицины

Известный украинский врач-педиатр, кандидат медицинских наук и ведущий телепередачи "Школа доктора Комаровского". В 2006 году открыл собственный медицинский центр "Клиником".

Комаровский назвал две основные проблемы в здравоохранении, к решению которых обязан подключиться президент: вакцинация против кори, дифтерии, полиомиелита и катастрофический дефицит медицинских кадров.

В августе 2018 года врач попал в скандал и получил немалый шквал критики от украинцев. Так, на одном из телеканалов он заявил, что ради прекращения войны на Донбассе готов поехать на рыбалку с президентом РФ Владимиром Путиным и там обо всем договориться.

Иван Апаршин



Его направление в команде Зеленского – безопасность и оборона

Профессиональный военный, работал в Министерстве обороны под руководством Анатолия Гриценко. Именно Апаршина Гриценко хотел назначить будущим министром обороны в случае избрания президентом и посоветовал его Зеленскому как специалиста в оборонной сфере.

Работал на офицерских должностях в Генштабе Вооруженных сил Украины и в Минобороны. В частности, был директором департамента военной политики и стратегического планирования Минобороны, работал в секретариате Кабинета Министров. Во времена президентства Януковича Апаршин был начальником управления экспертизы в сфере безопасности и обороны Секретариата правительства.

В 2014 году Апаршин входил в первую десятку списка "Гражданской позиции" на парламентских выборах.

Он убежден, что "Украинское войско должно быть профессиональным и добровольным, усиленным современной системой территориальной обороны и активно действующим резервом".

Денис Монастырский



Будет отвечать в команде Зеленского за правоохранительную систему

Монастырский является экспертом программы реформирования правоохранительной и судебной систем "Украинского института будущего" и бывшим помощником народного депутата Антона Геращенко.

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Ранее работал в Хмельницком университете управления и права, где занимался вопросами законотворчества и научных экспертиз.

В течение последних четырех лет привлечен к реформированию правоохранительных органов. Также был членом комиссии по проведению конкурса на избрание руководства Государственного бюро расследований.

В 2012 году Денис Монастырский стал победителем Национального конкурса "Волонтер года".

Галина Янченко



Молодая экспертка по антикоррупционной политике и диджитал-решениям для государства

Она является главой Совета общественного контроля НАБУ и основательницей ГО "Антикоррупционный штаб". Раньше работала аналитиком общественной организации "Центр противодействия коррупции". Училась в Киево-Могилянской академии на социолога.

В 2014-2015 годах была избрана депутатом Киевского городского совета от "Демократического Альянса". Занималась вопросами прозрачности процедур Киевсовета, противодействием коррупции и злоупотреблениям в сфере землепользования.

Руслан Стефанчук



Будет отвечать за законотворчество

Идеолог избирательной программы Зеленского, отвечает за реформирование государственных и правовых институтов и за законопроектную работу. В комментарии СМИ он рассказывал, что познакомился с лидером "95 Квартала" еще в студенческие годы, когда оба играли в КВН.

Стефанчук – доктор юридических наук, адвокат, член-корреспондент Национальной академии правовых наук Украины, работал заместителем главного редактора юридического журнала "Право Украины".

До прихода в команду Зеленсього, Стефанчук занимался исключительно научной деятельностью, работал в Хмельницком университете управления и в Национальной академии прокуратуры Украины.

Юрист также рассказал об основных направлениях в законотворчестве, которым команда Зеленского будет уделять наибольшее внимание. В частности, они изучают опыт стран с развитыми демократиями, разрабатывают документы, которые помогут внедрить в Украине народовластие, и работают над законами о референдуме, народном вето, налоговой системе и прочем.

Иван Баканов



Руководитель штаба Зеленского

Председатель партии "Слуга народа", Руководитель штаба Зеленского, в случае победы на выборах будет представителем президента в Верховной Раде.

44-летний Баканов – юрист по образованию, бизнесмен, с 2013 года является руководителем "Студии Квартал-95". С Зеленским дружит еще с детства, так как тоже родом из Кривого Рога.

Недавно Баканов сопровождал Зеленского во время встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Дмитрий Разумков



В команде Зеленского отвечает за вопросы внутренней политики

35-летний Разумков – политтехнолог, спикер штаба кандидата в президенты, представляет его позицию на всех каналах и политических шоу, управляющий партнер и директор компании политического консалтинга "Ukrainian Politconsulting Group".

Разумков является старшим сыном покойного первого помощника экс-президента Леонида Кучмы Александра Разумкова. Политическую карьеру он начинал в "Партии регионов" – в 2006 в 22-летнем возрасте входил в молодежное крыло политсилы, которое называлось "Молодые регионы". Однако, после победы Януковича на выборах в 2010 году, вышел из партии. В 2010-2014 годах работал с Сергеем Тигипко.

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Политтехнолог публично принципиально говорит на русском языке, чтобы показать России-агрессору, что "в Украине не ущемляют права русскоязычных и их не нужно защищать". Также убежден, что вопрос языка не актуален, пока в Украине продолжается война.

Дмитрий Разумков по отцу имеет родного брата Глеба. Он родился в гражданском браке Александра Разумкова и главного редактора "Зеркало недели" Юлии Мостовой. Впоследствии, Глеба усыновил политик Анатолий Гриценко, который женился на Мостовой в 2003 году.

Александр Данилюк



Отвечает за экономическое направление в команде Зеленского

Его направление – экономика, международные отношения, финансовая и банковская политика. Является советником Зеленского в предвыборной кампании.

По образованию Данилюк инженер-электрик и финансист. Возглавляет Координационный центр по внедрению экономических реформ.

Был советником президента Януковича. В 2015-2016, после Революции Достоинства, стал членом команды Петра Порошенко, а впоследствии – заместителем главы Администрации президента Украины. В 2016-2018 – министр финансов в правительстве Гройсмана. Самым известным моментом работы Данилюка на посту министра финансов стало его участие в национализации "Приватбанка".

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На посту министра он также успешно договаривался с МВФ, реформировал таможню, уволил скандального главу ГФС Романа Насирова. Увольнение с должности министра ему "обеспечил" конфликт с Владимиром Гройсманом – они по-разному видели борьбу с коррупцией. Сам Данилюк уверял, что в правительстве на него безумно давили.

Данилюк непосредственно участвовал в поддержке антикоррупционных реформ, в частности разработке законопроекта О Национальном антикоррупционном бюро, запуске Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции и внедрении электронных деклараций.

Сергей Ионушас



Вошел в команду Зеленского как эксперт по вопросам правосудия

Ионушас – адвокат, директор юридической фирмы "Гелеон", которая сотрудничала со студией "Квартал 95", член Ассоциации юристов и Ассоциации адвокатов Украины.

Он специализируется на защите авторских прав и промышленной собственности. Поэтому часто сотрудничает с телеканалами, СМИ, рекламными агентствами, производителями продуктов, алкоголя и лекарств.

Ирина Венедиктова



В команде кандидата в президенты отвечает за реформы в судебной системе

Венедиктова является заведующей кафедрой гражданско-правовых отношений Харьковского национального университета имени Каразина, профессор, доктор юридических наук.

В 2015 году она подавала свою кандидатуру на должность судьи Верховного суда Украины. Но провалила участие в конкурсе, получив балл "меньше минимально допустимого".

Она обещает, что все вакансии в судах будут быстро и качественно заполнены. Будет перезагружена Высшая квалификационная комиссия судей, люди там будут проходить отбор на профессионализм и добропорядочность. Также хочет ввести институт мировых судей и суд присяжных.

Даниил Гетманцев



Его направление – финансы и налогообложение

Гетманцев – адвокат, президент юридической компании Jurimex, член европейской ассоциации налоговых профессоров, президент Ассоциации налоговых советников и профессор Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. В 2018 году вошел в число 100 лучших юристов Украины.

В 2016 году он выдвигался на должность судьи в обновленный Верховный суд, но не прошел конкурс.

Кроме того, Гетманцев является одним из соучредителей ООО "М.С.Л." – оператора национальных лотерей, на деятельность которого наложены санкции СНБО. Компания подозревается в финансировании терроризма, работает на оккупированных территориях, а по данным Youcontrol имеет налоговый долг больше 2,5 миллионов гривен.

Виктория Страхова



В команде кандидата отвечает за банковскую деятельность

Она работала корпоративным секретарем "Приватбанка" после его национализации. Девушка поддерживала отчет компании Kroll, в котором речь идет о выводе средств из учреждения его бывшими владельцами Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым. Из банка уволилась со скандалом, а причиной стал конфликт с членами наблюдательного совета банка.

Страхова также работала проектным менеджером в Национальном совете реформ.

Михаил Федоров



Отвечает за диджитализацию

Является руководителем по вопросам диджитализации "Зе-команды". В частности, отвечает за развитие социальных сетей – Telegram-канала, Instagram и Facebook-сообщества, YouTube-каналов. Именно они обеспечили Зеленскому активность и поддержку среди молодежи.

Он предлагает внедрять цифровую систему на государственном уровне – оцифровать ID-карты, медицину, сферу налогов и бизнеса и упростить все бюрократические процедуры. Также выступает за голосование в интернете.

Александр Мережко



Эксперт по вопросам международных отношений и народовластия

Доктор юридических наук, профессор, заведует кафедрой права в Киевском национальном лингвистическом университете и работает в аналитическом центре Института прямой демократии.

Мережко участвовал в конкурсе в Высший антикоррупционный суд. Ранее также преподавал в Краковской академии имени Анджея Фрича Моджевского и в Люблинском католическом университете Иоанна Павла II.

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Член команды Зеленского в своей статье "Кто несет ответственность за Голодомор?" считает Украину ответственной за эту трагедию 1932-1933 годов. Поэтому, именно она должна возмещать материальный и моральный ущерб пострадавшим, а их потомки должны получить право на уменьшение коммунальных платежей.

Кроме того, Мережко неоднозначно высказывался и относительно украинского языка. В статье "Сон разума: украинский национализм как идеология" говорится, что украинский язык, как язык государственный, становится инструментом репрессии в отношении тех, кто говорит и думает на русском или другом языках.

Олег Бондаренко



Возглавляет направление экологической политики в команде Зеленского

Бондаренко – юрист, председатель правления ОО "Всеукраинская организация "Зеленый Фонд. Преодоление гуманитарных и экологических катастроф". Эта организация имела конфликт с "Гавриловскими цыплятами" из-за возможного загрязнения воздуха и земли в селе, где размещено производство.

Он занимается защитой интересов граждан, пострадавших вследствие экологических катастроф, и групповыми исками по защите украинцев в экологических спорах.

Марина Бардина



Отвечает за реализацию политики равных прав и возможностей женщин и мужчин

Написала ряд научных статей о гендерном равенстве. Она является аспиранткой кафедры социологии Киево-Могилянской академии, была участницей программы "Молодежь изменит Украину" Фонда Богана Гаврилишина в 2015 году, где изучала местное самоуправление Австрии.

Бардина – соучредитель ОО "Время равенства" и помощница на платной основе народного депутата Сергея Лещенко, который также поддерживает Зеленского.

Сергей Кальченко



Его направление – избирательное законодательство, европейские стандарты в области прав человека

Кальченко является ассоциированным партнером юридической компании Hillmont Partners, где курирует практику Европейского суда по правам человека. Последние годы был юридическим консультантом Совета Европы в сфере верховенства права и деятельности, связанной с выборами в СНГ.

Именно Кальченко связывают с тем, что он добился, чтобы суд отменил запрет на въезд в Украину актеру сериала "Сваты" Федору Добронравову.

Андрей Герус



В команде кандидата в президенты отвечает за направления энергетики, жилищно-коммунальных услуг и антимонопольное регулирование

Герус является исполнительным директором ООО "Конкорд Капитал". В августе 2014 года был назначен членом Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг. Летом 2015 года уволился по собственному желанию. В НКРЭКП выступал против закупки трансформаторов, произведенных на предприятии Константина Григоришина, который в то время был партнером президента Порошенко.

Сейчас он возглавляет Ассоциацию потребителей электроэнергии, в которую входят крупные предприятия. Является лоббистом снижения тарифа для промышленности.

Также, Герус активно выступает против существования схемы обогащения Рината Ахметова по формуле "Роттердам плюс". Во время Революции Достоинства даже координировал акции протеста под жилым комплексом "One Hyde Park", где расположена квартира олигарха в Лондоне.