Конфликт между мужчинами завершился стрельбой в Ровно: стреляли в обычном дворе

В Ровно во дворе между многоэтажными домами на улице Михаила Грушевского произошла стрельба – один человек вследствие конфликта открыл огонь по другому. Пострадавший с огнестрельными ранениями брюшной полости попал в больницу.

По информации пресс-службы Нацполиции области, инцидент произошел вечером, около 17:00, 23 октября. Медики правоохранителям сообщили, что в больницу доставили мужчину с огнестрельным ранением.

Важно! В Днепре расстреляли Mercedes, погиб Армен Багдасарян: все, что известно – фото, видео

Как предварительно установили полицейские, между мужчинами возник конфликт, и во время него один выстрелил в другого. Из какого оружия произошел выстрел, полицейские пока не выяснили.



Из какого оружия произошел выстрел, пока неизвестно

Раненого мужчину госпитализировали. Ему уже хирурги сделали операцию. Сейчас жизни пострадавшего ничего не угрожает.

Что касается стрелка, то им, вероятно, является 19-летний житель Костополя (райцентр в Ровенской области). Его задержали по предоставленному ориентированию. Произошло это, когда мужчина садился в такси. Впоследствии у возможного злоумышленника обнаружили и изъяли пистолет "Форт-12" с патронами.



Вероятного злоумышленника полицейские уже задержали

Правоохранители с ним общаются и выясняют, является ли он причастным к стрельбе. Также правоохранители устанавливают все обстоятельства инцидента.



Что изъяли у вероятного стрелка



У вероятного стрелка правоохранители также изъяли пистолет "Форт-12" с патронами

К слову, недавно в Киеве неизвестные расстреляли мужчину прямо на улице и скрылись с места инцидента. К сожалению, пострадавший скончался в больнице от полученных огнестрельных ранений. Что стало причиной стрельбы, пока неизвестно.