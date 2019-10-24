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      Конфликт между мужчинами завершился стрельбой в Ровно: стреляли в обычном дворе

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      В Ровно как следствие конфликта произошла стрельба во дворе между многоэтажками
      В Ровно как следствие конфликта произошла стрельба во дворе между многоэтажками / Соцсети

      В Ровно во дворе между многоэтажными домами на улице Михаила Грушевского произошла стрельба – один человек вследствие конфликта открыл огонь по другому. Пострадавший с огнестрельными ранениями брюшной полости попал в больницу.

      По информации пресс-службы Нацполиции области, инцидент произошел вечером, около 17:00, 23 октября. Медики правоохранителям сообщили, что в больницу доставили мужчину с огнестрельным ранением.

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      Как предварительно установили полицейские, между мужчинами возник конфликт, и во время него один выстрелил в другого. Из какого оружия произошел выстрел, полицейские пока не выяснили.

      Стрілянина, конфлікт, кримінал, Рівне
      Из какого оружия произошел выстрел, пока неизвестно

      Раненого мужчину госпитализировали. Ему уже хирурги сделали операцию. Сейчас жизни пострадавшего ничего не угрожает.

      Что касается стрелка, то им, вероятно, является 19-летний житель Костополя (райцентр в Ровенской области). Его задержали по предоставленному ориентированию. Произошло это, когда мужчина садился в такси. Впоследствии у возможного злоумышленника обнаружили и изъяли пистолет "Форт-12" с патронами.

      Стрілянина, конфлікт, кримінал, Рівне
      Вероятного злоумышленника полицейские уже задержали

      Правоохранители с ним общаются и выясняют, является ли он причастным к стрельбе. Также правоохранители устанавливают все обстоятельства инцидента.

      Стрілянина, конфлікт, кримінал, Рівне
      Что изъяли у вероятного стрелка

      Стрілянина, конфлікт, кримінал, Рівне
      У вероятного стрелка правоохранители также изъяли пистолет "Форт-12" с патронами

      К слову, недавно в Киеве неизвестные расстреляли мужчину прямо на улице и скрылись с места инцидента. К сожалению, пострадавший скончался в больнице от полученных огнестрельных ранений. Что стало причиной стрельбы, пока неизвестно.

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      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Новости Украины Ровно Стрельба Криминальные новости Полиция
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