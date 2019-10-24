Конфлікт між чоловіками завершився стріляниною у Рівному: стріляли у звичайному дворі

У Рівному у дворі між багатоповерховими будинками на вулиці Михайла Грушевського сталася стрілянина – один чоловік унаслідок конфлікту відкрив вогонь по іншому. Потерпілий з вогнепальними пораненнями черевної порожнини потрапив до лікарні.

За інформацією пресслужби Нацполіції області, інцидент трапився надвечір, близько 17:00, 23 жовтня. Медики правоохоронцям повідомили, що до лікарні доправили чоловіка з вогнепальним пораненням.

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Як попередньо встановили поліцейські, між чоловіками виник конфлікт, і під час нього один вистрілив у іншого. З якої зброї відбувся постріл, поліцейські поки не з’ясували.



З якої зброї відбувся постріл, поки невідомо

Пораненого чоловіка госпіталізували. Йому вже хірурги зробили операцію. Наразі життю потерпілого нічого не загрожує.

Щодо стрільця, то ним, імовірно, є 19-річний житель Костополя (райцентр на Рівненщині). Його затримали за наданим орієнтуванням. Сталося це, коли чоловік сідав у таксі. Згодом у можливого зловмисника виявили та вилучили пістолет "Форт-12" із набоями.



Імовірного зловмисника полцейські вже затримали

Наразі правоохоронці з ним спілкуються та з’ясовують, чи є він причетним до стрілянини. Також правоохоронці встановлюють усі обставини інциденту.



Що вилучили у імовірного стрільця



У імовірного стрільця правоохоронці також вилучили пістолет "Форт-12" із набоями

До слова, нещодавно у Києві невідомі розстріляли чоловіка прямо на вулиці та зникли з місця інциденту. На жаль, потерпілий помер у лікарні від отриманих вогнепальних поранень. Що стало причиною стрілянини, поки невідомо.