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      Корниенко лично проверял мой телефон, – Дубинский о скандалах с пранкерами

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      Нардеп Александр Дубинский
      Нардеп Александр Дубинский / interfax.com.ua

      Член фракции "Слуга народа" депутат Александр Дубинский после съезда партии в кулуарах рассказал журналистам, что новоизбранный председатель партии Александр Корниенко лично проверял телефоны нескольких депутатов. Таким образом будто бы происходит поиск тех, кто скрывается под никами "Джокера" и "Темного Рыцаря", которые сливают информацию изнутри "Слуги народа".

      Пранкер "Джокер" опубликовал в своем телеграмм-канале переписку с нардепом от СН Николаем Тищенко. Там от имени генпрокурора Рябошапки пранкер общался с Тищенко о ситуации внутри фракции, конфликтах и деньгах "в конвертах". В переписке вспомнили и о Дубинском.

       Реакция депутата здесь: Дубинский обратился к САП из-за нового случая коррупции в "Слуге народа": фамилии "виновников"

      В эфир канала "НАШ" попал разговор Александра Дубинского с журналистами, состоявшийся 10 ноября после съезда партии "Слуга народа" (именно на этом съезде Александра Корниенко избрали новым главой партии).

      Скандал с "Джокером" и Тищенко

      Дубинский напомнил, что "ходил на допрос в САП и написал заявление, что господин Тищенко в переписке с "Джокером" вспоминал мою фамилию в контексте каких-то финансовых скандалов". Поэтому депутат "попросил САП всех допросить в связи с этим".

      Предатель на предателе: пранкер слил переписку с Тищенко о зарплатах в конвертах нардепам – подробно о скандале с "Джокером" и Тищенко читайте в материале 24 канала.

      "Если он (Тищенко – 24 канал) что-то знает – пусть рассказывает. Ну не может человек сообщать генпрокурору о преступлениях (даже если на самом деле он общается с пранкером), и не идти потом в САП. Человек, который пишет генпрокурору: "Я слышал, что кто-то раздает бабки", – должен 100% идти в ГПУ и писать заявление", – подчеркнул Дубинский.

      Кто такой "Темный Рыцарь"?

      У Дубинского спросили, читает ли он телеграмм канал "Темный Рыцарь", или, может, именно он является там главным корреспондентом. "Конечно – читаю и наслаждаюсь. Все ищут, кто это", – ответил депутат.

      Господин Корниенко, чтобы вы знали, лично проверял мой телефон. Лично проверял телефон Бужанского, и еще в нескольких коллег. Подходил и так внезапно: "А ну, покажи", – кто пишет, кто не пишет. Такая история была. Так что пока ищут, но еще не нашли,
      – рассказал Александр Дубинский.

      При этом он добавил, что лично ему стилистика "Темного Рыцаря" нравится (заметим, что в этом телеграмм-канале кто-то будто бы публикует "внутреннюю кухню" партии "Слуга народа").

      Читайте также: Играть в полиграф не будем, – "слуги народа" хотят разобраться с пранкером– "Рябошапкой"

      В этой же беседе Дубинский заявил: "Внутри же партии, я считаю, идеологических недоразумений нет. Тем более, что процесс наработки идеологии еще продолжается".

      А вот идеологическим врагом фракции "Слуга народа" в парламенте депутат назвал ОПЗЖ и "Европейскую Солидарность". "С другими существует ситуативное понимание и непонимание", – подытожил Дубинский.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Слуга народа Николай Тищенко Новости Украины Олександр Дубинский Секс-скандал Александр Корниенко
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