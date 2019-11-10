Корнієнко особисто перевіряв мій телефон, – Дубінський про скандали з пранкерами

Член фракції "Слуга народу" депутат Олександр Дубінський після з'їзду партії в кулуарах розповів журналістам, що новообраний голова партії Олександр Корнієнко особисто перевіряв телефони кількох депутатів. У такий спосіб начебто відбувається пошук тих, хто ховається під ніками "Джокера" та "Темного Лицаря", які зливають інформацію зсередини "Слуги народу".

Пранкер "Джокер" опублікував у своєму телеграм-каналі листування з нардепом від СН Миколою Тищенком. Там від імені генпрокурора Рябошапки пранкер спілкувався з Тищенком про ситуацію всередині фракції, конфлікти та гроші "в конвертах". У листуванні згадали й про Дубінського.

Реакція депутата тут: Дубінський звернувся до САП через новий випадок корупції у "Слузі народу": прізвища "винуватців"

У ефір каналу "НАШ" потрапила розмова Олександра Дубінського з журналістами, що відбулася 10 листопада після з'їзду партії "Слуга народу" (саме на цьому з'їзді Олександра Корнієнка обрали новим головою партії).

Скандал з "Джокером" та Тищенком

Дубінський нагадав, що "ходив на допит у САП і написав заяву, що пан Тищенко у листуванні з "Джокером" згадував моє прізвище у контексті якихось фінансових скандалів". Тому депутат "попросив САП усіх допитати у зв'язку з цим".

Зрадник на зраднику: пранкер злив листування з Тищенком про зарплати в конвертах нардепам – детально про скандал з "Джокером" і Тищенком читайте у матеріалі 24 каналу.

"Якщо він (Тищенко – 24 канал) щось знає – нехай розповідає. Ну не може людина повідомляти генпрокурору про злочини (навіть якщо насправді вона спілкується з пранкером), і не йти потім до САП. Людина, яка пише генпрокурору: "Я чув, що хтось роздає бабки", – повинна 100% йти до ГПУ й писати заяву", – наголосив Дубінський.

Хто такий "Темний Лицар"?

У Дубінського запитали, чи читає він телеграм-канал "Темний Лицар", чи, може, саме він є там головним дописувачем. "Звісно – читаю й насолоджуюсь. Всі шукають, хто це", – відповів депутат.

Пан Корнієнко, щоб ви знали, особисто перевіряв мій телефон. Особисто перевіряв телефон Бужанського, та й ще у кількох колег. Підходив і так раптово: "Ану покажи", – хто пише, хто не пише. Така історія була. Так що поки шукають, але ще не знайшли,

– розповів Олександр Дубінський.

При цьому він додав, що особисто йому стилістика "Темного Лицаря" подобається (зауважимо, що у цьому телеграм-каналі хтось начебто публікує "внутрішню кухню" партії "Слуга народу").

Читайте також: Гратись у поліграф не будемо, – "слуги народу" хочуть розібратися з пранкером-"Рябошапкою"

У цій же розмові Дубінський заявив: "Всередині ж партії, я вважаю, ідеологічних непорозумінь немає. Тим більше, що процес напрацювання ідеології ще триває".

Натомість ідеологічним ворогом фракції "Слуга народу" у парламенті депутат назвав ОПЗЖ та "Європейську Солідарність". "З іншими є ситуативні порозуміння та непорозуміння", – підсумував Дубінський.