15:40
10 лист 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ІГОР МАЗУР СЛУГА НАРОДУ СИТУАЦІЯ БІЛЯ ПЕТРІВСЬКОГО
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Буряти проти Путіна. Поганий знак для Медведєва
      Вєсті Кремля
      16:43, 9 листопада
      Вєсті.UA. Жир: Гордон врятував Зеленського. Як каратимуть "слуг народу"
      Вєсті.UA
      18:59, 9 листопада
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      24 Канал Новини Новини України
      ІГОР МАЗУР СЛУГА НАРОДУ СИТУАЦІЯ БІЛЯ ПЕТРІВСЬКОГО

      Корнієнко особисто перевіряв мій телефон, – Дубінський про скандали з пранкерами

      400 Читать новость на русском
      Нардеп Олександр Дубінський
      Нардеп Олександр Дубінський / interfax.com.ua

      Член фракції "Слуга народу" депутат Олександр Дубінський після з'їзду партії в кулуарах розповів журналістам, що новообраний голова партії Олександр Корнієнко особисто перевіряв телефони кількох депутатів. У такий спосіб начебто відбувається пошук тих, хто ховається під ніками "Джокера" та "Темного Лицаря", які зливають інформацію зсередини "Слуги народу".

      Пранкер "Джокер" опублікував у своєму телеграм-каналі листування з нардепом від СН Миколою Тищенком. Там від імені генпрокурора Рябошапки пранкер спілкувався з Тищенком про ситуацію всередині фракції, конфлікти та гроші "в конвертах". У листуванні згадали й про Дубінського.

      Реакція депутата тут: Дубінський звернувся до САП через новий випадок корупції у "Слузі народу": прізвища "винуватців"

      У ефір каналу "НАШ" потрапила розмова Олександра Дубінського з журналістами, що відбулася 10 листопада після з'їзду партії "Слуга народу" (саме на цьому з'їзді Олександра Корнієнка обрали новим головою партії).

      Скандал з "Джокером" та Тищенком

      Дубінський нагадав, що "ходив на допит у САП і написав заяву, що пан Тищенко у листуванні з "Джокером" згадував моє прізвище у контексті якихось фінансових скандалів". Тому депутат "попросив САП усіх допитати у зв'язку з цим".

      Зрадник на зраднику: пранкер злив листування з Тищенком про зарплати в конвертах нардепам – детально про скандал з "Джокером" і Тищенком читайте у матеріалі 24 каналу.

      "Якщо він (Тищенко – 24 канал) щось знає – нехай розповідає. Ну не може людина повідомляти генпрокурору про злочини (навіть якщо насправді вона спілкується з пранкером), і не йти потім до САП. Людина, яка пише генпрокурору: "Я чув, що хтось роздає бабки", – повинна 100% йти до ГПУ й писати заяву", – наголосив Дубінський.

      Хто такий "Темний Лицар"?

      У Дубінського запитали, чи читає він телеграм-канал "Темний Лицар", чи, може, саме він є там головним дописувачем. "Звісно – читаю й насолоджуюсь. Всі шукають, хто це", – відповів депутат.

      Пан Корнієнко, щоб ви знали, особисто перевіряв мій телефон. Особисто перевіряв телефон Бужанського, та й ще у кількох колег. Підходив і так раптово: "Ану покажи", – хто пише, хто не пише. Така історія була. Так що поки шукають, але ще не знайшли,
      – розповів Олександр Дубінський.

      При цьому він додав, що особисто йому стилістика "Темного Лицаря" подобається (зауважимо, що у цьому телеграм-каналі хтось начебто публікує "внутрішню кухню" партії "Слуга народу").

      Читайте також: Гратись у поліграф не будемо, – "слуги народу" хочуть розібратися з пранкером-"Рябошапкою"

      У цій же розмові Дубінський заявив: "Всередині ж партії, я вважаю, ідеологічних непорозумінь немає. Тим більше, що процес напрацювання ідеології ще триває".

      Натомість ідеологічним ворогом фракції "Слуга народу" у парламенті депутат назвав ОПЗЖ та "Європейську Солідарність". "З іншими є ситуативні порозуміння та непорозуміння", – підсумував Дубінський.

      blog_ava
      9 українських вчених, винаходами яких користується весь світ
      сьогодні
      15525
      Автор: Северин Трач
      Теги: Микола Тищенко Слуга народу Новини України Секс-скандал Олександр Дубінський Олександр Корнієнко
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Блюз, що дає сили перемагати: Бет Харт презентує у Києві відвертий альбом
      сьогодні , 14:30 Блюз, що дає сили перемагати: Бет Харт презентує у Києві відвертий альбом
      Блог Медіа 109
      Розпродаж 11.11 на Aliexpress: як дійсно зекономити
      сьогодні , 13:03 Розпродаж 11.11 на Aliexpress: як дійсно зекономити
      Ірина Полицька 4052
      Антидемократична поведінка та неприхований фашизм: до чого тут Трамп
      сьогодні , 12:01 Антидемократична поведінка та неприхований фашизм: до чого тут Трамп
      Книги для гурманів 800
      9 українських вчених, винаходами яких користується весь світ
      сьогодні , 10:10 9 українських вчених, винаходами яких користується весь світ
      Настя Сукач 15522
      "Держава не буде фінансувати": Супрун пояснила, чому треба негайно автономізувати медзаклади
      сьогодні , 08:40 "Держава не буде фінансувати": Супрун пояснила, чому треба негайно автономізувати медзаклади
      Блог Соцмережі 1742
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук