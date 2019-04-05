16:20
5 апр 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ДЕБАТЫ ЗЕЛЕНСКОГО С ПОРОШЕНКОМ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Пиня усиливает армию парапсихологами и шаманами. Автомобильный вандал Путин
      Вєсті Кремля
      23:50, 4 апреля
      Вести.UA: Какие дебаты на самом деле увидят украинцы. Добкин тоже готовится к дебатам
      Вєсті.UA
      20:53, 4 апреля
      Рейдерство по согласию судов: преступления, в которых есть пострадавшие и нет виновных
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Секретные объекты
      Згадати все
      22:21, 3 апреля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ДЕБАТЫ ЗЕЛЕНСКОГО С ПОРОШЕНКОМ

      Кровь на сувениры для поклонников: штаб Порошенко не признал анализы Зеленского

      376 Читати новину українською
      Штаб Порошенко не признал анализы Зеленского и призвал сдать их снова
      Штаб Порошенко не признал анализы Зеленского и призвал сдать их снова / Фото из открытых источников

      Команда кандидата в президенты Петра Порошенко считает, что его конкурент Владимир Зеленский не выполнил обещание и не сдал все необходимые анализы, хотя сам инициировал их. В частности, артист не предоставил образцы волос, которые нужны для обнаружения наркотиков в организме.

      Спикер избирательного штаба Порошенко Олег Медведев на брифинге заявил, что зеленский должен повторно сдать анализы.

      Читайте также: Зеленский объяснил, почему не сдал анализы на "Олимпийском" вместе с Порошенко

      "Мы считаем, что кандидат Зеленский не выполнил своего обещания и не сдал анализ так, как это предусмотрено медицинскими протоколами. Штаб Петра Порошенко еще раз рекомендует Владимиру Зеленскому понять, что предвыборная кампания – это не шоу и не съемки в кино, это серьезный момент выбора страны", – заявил Медведев.

      Поэтому, если лидер "95 Квартала" сам предложил эту историю с анализами и поставил ее на повестку дня, то должен сдавать анализы не как-нибудь, а всерьез – и не выборочно. Он должен сделать все по медицинскому протоколу, чтобы окончательно исследовать вопрос об алкогольной и наркотической зависимости.

      В частности, Зеленский не сдал на анализы биоматериал – волосы. По словам и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун, именно волосы являются ключевым исследованием для выявления наркотиков, следов наркотических веществ, потому что в волосах они сохраняются около 90 дней.

      Также, Медведев напомнил, что в отличие от Зеленского Порошенко отнесся серьезно к анализам, и сдал их для двух государственных и двух частных лабораторий.

      Отлить немного крови на сувениры своим поклонникам не означает серьезно сдать анализы на алкогольную и наркотическую зависимость, как это предусмотрено действующими медицинскими протоколами,
      – добавил он.

      Представитель Порошенко поставил под сомнение анализы Зеленского. Кандидат сдавал их в лаборатории Eurolab, владельцем которой является Андрей Пальчевский – "политически ангажированная звезда каналов Виктора Медведчука" и сторонник Зеленского.

      "Поэтому нет никаких оснований считать, что в лаборатории Пальчевского смогут объективно рассмотреть результаты Владимира Зеленского. Сегодня выяснилось больше: оказывается, что врач, который непосредственно брал анализы, так же связан с Зеленским, потому что снимался в сериале "Сваты". Это еще раз ставит под сомнение серьезность этой акции и достоверность анализов", – подытожил Медведев.


      Сколько времени алкоголь и наркотики не выходят из организма

       

      Что известно о сдаче анализов Порошенко и Зеленским?
      Владимир Зеленский во время призыва Петра Порошенко к проведению дебатов на НСК "Олимпийском" выдвинул несколько условий. Одной из них было, чтобы кандидаты перед дабатами сдали кровь для анализа на содержание алкоголя и наркотиков. Порошенко предложил Зеленскому вместе сдать анализ крови на наркотики и алкоголь в медпункте "Олимпийского". Но Зеленский отказался от анализов на стадионе, и сдал тесты в лаборатории Eurolab 5 апреля.

      Петр Порошенко, как и Владимир Зеленский, сдал кровь 5 апреля – для этого приехал в НСК "Олимпийский". Анализы для действующего президента будут делать сразу несколько клиник. Уже даже есть первые результаты: никаких психоактивных веществ в крови не обнаружено.

      blog_ava
      Зеленский предложил Тимошенко провести дебаты: резкая реакция Порошенко
      сегодня
      1450
      Теги: Новости Украины Новости политики Владимир Зеленский Петр Порошенко Дебаты Зеленского с Порошенком Выборы Президента 2019 Алкоголь Наркотики
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Отказ от Евровидения, иск против россиянки и творчество: откровенное интервью с солисткой Lama
      сегодня , 16:00 Отказ от Евровидения, иск против россиянки и творчество: откровенное интервью с солисткой Lama
      Юлія Михайлова 57
      Знакомство со страной: какой вызов предстал перед Украиной накануне выборов
      сегодня , 15:30 Знакомство со страной: какой вызов предстал перед Украиной накануне выборов
      Павло Казарін 82
      Штабы Зеленского и Порошенко пытаются показать, кто альфа
      сегодня , 15:00 Штабы Зеленского и Порошенко пытаются показать, кто альфа
      Павло Казарін 841
      Секрет успіху Ахметова: хто сприяє збагаченню олігарха
      сегодня , 14:30 Секрет успіху Ахметова: хто сприяє збагаченню олігарха
      Вікторія Войціцька 339
      Кто бегал, а кто дебатировал: как проходили теледебаты всех президентов Украины
      сегодня , 14:02 Кто бегал, а кто дебатировал: как проходили теледебаты всех президентов Украины
      Альона Захарова 487
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Выборы президента Украины-2019: кто станет следующим президентом
       1 апреля , 14:44
      Ющенко превращается в хипстера
       22 октября 2015 , 08:01
      Сергей Пшонка, или как выйти замуж за Найема, – реакция соцсетей на квартиру Лещенко
       7 сентября 2016 , 15:43 1
      "Лунін одягнув костюм супергероя". Іспанські ЗМІ співають українцю дифірамби, а фани запитують, де його "Золотий м'яч"
       5 декабря 2018 , 12:38
      Женевский автосалон 2019: главные премьеры весны
       23 января , 08:50
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук