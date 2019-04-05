Кровь на сувениры для поклонников: штаб Порошенко не признал анализы Зеленского

Команда кандидата в президенты Петра Порошенко считает, что его конкурент Владимир Зеленский не выполнил обещание и не сдал все необходимые анализы, хотя сам инициировал их. В частности, артист не предоставил образцы волос, которые нужны для обнаружения наркотиков в организме.

Спикер избирательного штаба Порошенко Олег Медведев на брифинге заявил, что зеленский должен повторно сдать анализы.

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"Мы считаем, что кандидат Зеленский не выполнил своего обещания и не сдал анализ так, как это предусмотрено медицинскими протоколами. Штаб Петра Порошенко еще раз рекомендует Владимиру Зеленскому понять, что предвыборная кампания – это не шоу и не съемки в кино, это серьезный момент выбора страны", – заявил Медведев.

Поэтому, если лидер "95 Квартала" сам предложил эту историю с анализами и поставил ее на повестку дня, то должен сдавать анализы не как-нибудь, а всерьез – и не выборочно. Он должен сделать все по медицинскому протоколу, чтобы окончательно исследовать вопрос об алкогольной и наркотической зависимости.

В частности, Зеленский не сдал на анализы биоматериал – волосы. По словам и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун, именно волосы являются ключевым исследованием для выявления наркотиков, следов наркотических веществ, потому что в волосах они сохраняются около 90 дней.

Также, Медведев напомнил, что в отличие от Зеленского Порошенко отнесся серьезно к анализам, и сдал их для двух государственных и двух частных лабораторий.

Отлить немного крови на сувениры своим поклонникам не означает серьезно сдать анализы на алкогольную и наркотическую зависимость, как это предусмотрено действующими медицинскими протоколами,

– добавил он.

Представитель Порошенко поставил под сомнение анализы Зеленского. Кандидат сдавал их в лаборатории Eurolab, владельцем которой является Андрей Пальчевский – "политически ангажированная звезда каналов Виктора Медведчука" и сторонник Зеленского.

"Поэтому нет никаких оснований считать, что в лаборатории Пальчевского смогут объективно рассмотреть результаты Владимира Зеленского. Сегодня выяснилось больше: оказывается, что врач, который непосредственно брал анализы, так же связан с Зеленским, потому что снимался в сериале "Сваты". Это еще раз ставит под сомнение серьезность этой акции и достоверность анализов", – подытожил Медведев.



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Что известно о сдаче анализов Порошенко и Зеленским?

Владимир Зеленский во время призыва Петра Порошенко к проведению дебатов на НСК "Олимпийском" выдвинул несколько условий. Одной из них было, чтобы кандидаты перед дабатами сдали кровь для анализа на содержание алкоголя и наркотиков. Порошенко предложил Зеленскому вместе сдать анализ крови на наркотики и алкоголь в медпункте "Олимпийского". Но Зеленский отказался от анализов на стадионе, и сдал тесты в лаборатории Eurolab 5 апреля.



Петр Порошенко, как и Владимир Зеленский, сдал кровь 5 апреля – для этого приехал в НСК "Олимпийский". Анализы для действующего президента будут делать сразу несколько клиник. Уже даже есть первые результаты: никаких психоактивных веществ в крови не обнаружено.