Легализация марихуаны в Украине: мнение кандидата в президенты Садового

Украинское общество должно быть готово к ответу на вопрос о легализации марихуаны, поскольку такое решение не может принимать только один человек. Следовательно, эту тему следует глубоко обсудить.

Такое заявление сделал мэр Львова, лидер "Самопомочи" и кандидат в президенты Андрей Садовой в эфире "Громадаського радио".

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"Считаю, что эта тема должна глубоко дебатироваться в обществе. Общество должно быть готово к ответу на этот вопрос, потому что сегодня многие страны легализуют марихуану в лечебных целях", – подчеркнул политик.

По его словам, только один человек принимать такое решение не может.

"Надо, чтобы в обществе люди этот вопрос проговаривали, потому что есть свои плюсы и минусы", – заметил Садовой.

Напомним, в конце октября в Киеве состоялся так называемый "Конопляный марш" . Его участники, в частности, требовали начать медицинское исследование каннабиса и декриминализировать малозначительные правонарушения, как, к примеру, хранение этого наркотика для собственных нужд.

Что такое марихуана или каннабис? Это психоактивное вещество, которое получают из листьев конопли. Основной психоактивное компонент – ТГК (тетрагидроканнабинол).