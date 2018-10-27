В Киеве проходит марш за легализацию марихуаны
В Киеве под зданием Кабинета Министров проходит акция под названием “Конопляный Марш Свободы” за реализацию Стратегии государственной политики относительно наркотиков.
Об этом сообщает "Громадське".
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Участники "Конопляного марша" требуют начать медицинское исследование каннабиса и декриминализировать малозначительные правонарушения, такие как хранение каннабиса для собственных нужд.
"Конопляный марш" в Киеве//фото The Village
В акции принимают участие около 200 активистов. Они держат плакаты с надписями за легализацию конопли.
Под Кабмином прошел марш за легализацию марихуаны//фото The Village
Параллельно проходил еще один марш – за здоровый образ жизни. Между участниками акций произошли стычки.
Напомним, в Канаде вступил в силу закон, который легализует марихуану, что сделало ее второй страной мира после Уругвая и первой страной "Большой семерки", где можно свободно продавать и покупать марихуану в рекреационных целях.