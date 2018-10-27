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      У Києві проходить марш за легалізацію марихуани

      759 Читать новость на русском
      Конопляний марш
      Конопляний марш / hromadske.ua/

      У Києві під будівлею Кабінету Міністрів проходить акція під назвою "Конопляний Марш Свободи" за реалізацію Стратегії державної політики щодо наркотиків.

      Про це повідомляє "Громадське".

      Читайте також: Конопля проти маку: чи відбудеться в Україні легалайз?

      Учасники "Конопляного маршу" вимагають почати медичне дослідження канабісу та декриміналізувати малозначні правопорушення, як зберігання канабісу для власних потреб.

      Конопляний марш у Києві
      "Конопляний марш" у Києві//фото The Village

      У акції беруть участь близько 200 активістів. Вони тримають плакати із надписами за легалізацію конопель. 

      Конопляний марш
      Під Кабміном пройшов марш за легалізацію марихуани//фото The Village

      Паралельно проходив ще один марш – за здоровий спосіб життя. Між учасниками акцій сталися сутички. 

      Нагадаємо, в Канаді набув чинності закон, який легалізує марихуану, що зробило її другою країною світу після Уругваю та першою країною "Великої сімки", де можна вільно продавати і купувати марихуану в рекреаційних цілях.

      Теги: Новини України Наркотики протести Кабінет Міністрів України
      Джерело: 24 Канал
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