У Києві проходить марш за легалізацію марихуани

У Києві під будівлею Кабінету Міністрів проходить акція під назвою "Конопляний Марш Свободи" за реалізацію Стратегії державної політики щодо наркотиків.

Про це повідомляє "Громадське".

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Учасники "Конопляного маршу" вимагають почати медичне дослідження канабісу та декриміналізувати малозначні правопорушення, як зберігання канабісу для власних потреб.



"Конопляний марш" у Києві//фото The Village

У акції беруть участь близько 200 активістів. Вони тримають плакати із надписами за легалізацію конопель.



Під Кабміном пройшов марш за легалізацію марихуани//фото The Village

Паралельно проходив ще один марш – за здоровий спосіб життя. Між учасниками акцій сталися сутички.

Нагадаємо, в Канаді набув чинності закон, який легалізує марихуану, що зробило її другою країною світу після Уругваю та першою країною "Великої сімки", де можна вільно продавати і купувати марихуану в рекреаційних цілях.