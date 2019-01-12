Легалізація марихуани в Україні: думка кандидата у президенти Садового

Українське суспільство має бути готовим до відповіді на питання щодо легалізації марихуани, оскільки таке рішення не може ухвалювати лише одна людина. Відтак, цю тему слід глибоко обговорити.

Таку заяву зробив мер Львова, лідер "Самопомочі" та кандидат у президенти Андрій Садовий у ефірі "Громадського радіо".

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"Вважаю, що ця тема має глибоко дебатуватися у суспільстві. Суспільство має бути готовим до відповіді на це запитання, тому що сьогодні багато країн легалізують марихуану з лікувальною метою", – підкреслив політик.

За його словами, лише одна людина ухвалювати таке рішення не може.

"Треба, щоб у суспільстві люди це питання проговорювали, тому що є свої плюси та мінуси", – зауважив Садовий.

Нагадаємо, наприкінці жовтня у Києві відбувся так званий "Конопляний марш". Його учасники, зокрема, вимагали почати медичне дослідження канабісу та декриміналізувати малозначні правопорушення, як, до прикладу, зберігання цього наркотику для власних потреб.

Що таке марихуана або канабіс? Це психоактивна речовина, яку отримують з листя конопель. Основний психоактивний компонент – ТГК (тетрагідроканабінол).



Марихуана: вплив на організм та лікувальні властивості