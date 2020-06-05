С помощью дополненной реальности львовские программисты "оживили" разрушенное средневековое оборонительное сооружение в Уриче. Теперь современные школьники могут увидеть несуществующую ныне Тустанскую крепость в режиме реального времени.

Уникальное приложение

За год тесного сотрудничества трех активистов, Тустанская крепость ожила в мобильном приложении. Теперь все могут увидеть не только величественные скалы и природу, но и как это место выглядело сотни лет назад.

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Эта программа – уникальна. Нигде в мире еще нет таких масштабных объектов, которые можно увидеть в дополненной реальности. Ее особенность не в механизме, а в решении. Программистам пришлось помучиться с рельефностью крепости, чтобы программа заработала.

В Тустане маргинально катастрофический случай: на улице нет ничего ровного. У нас были также проблемы со светом, потому что программа работала там, где уже люди не видели,

– рассказал один из разработчиков Семен Фриш.

Картинка – это не то, ради чего это делается, это одно из хороших проявлений. В случае Тустани дополненная реальность – это инструмент сохранения, ведь этот объект претендует войти во всемирное наследие ЮНЕСКО.

Своей работой программисты из SoftServe очень довольны. Признаются, лучшие для них комплименты – это восторженные возгласы детей и туристов. А еще говорят, что их работа такая совершенная и идеальная благодаря основателю музея Тустань Василию Рожко.

Полет над крепостью

Когда программа заработала, ребята на этом не остановились. Они решили создать симуляцию и дать возможность всем туристам "полетать" над крепостью.

Это виртуальный полет над Тустанью. Логотипом Тустани является галка, и вы являетесь той галкой. Вы подходите к аттракциону или учебной машине, одеваете шлем, ложитесь на спортивный тренажер. Теперь можете управлять виртуальным дельтапланом и летать над Тустанью,

– пояснил Семен Фриш.



Виртуальный полет над крепостью / Скриншот с видео

Разработчики признаются, их решение можно применить к любому объекту. Впрочем, для каждого придется дорабатывать программу в зависимости от рельефа и сложности сооружения. Например, можно было бы увидеть, как выглядел разрушенный замок во Львове или оборонительные сооружения Киева. Сделали свою программу львовские айтишники для музея бесплатно.

Что такое SoftServe?

SoftServe – это украинская IT-компания, основанная в 1993 году во Львове. В Украине работает 7500 работников. В компании работают над многим направлениям. Среди них и компьютерное зрение, которое очень перспективное.



К сожалению, специалистов мало, поэтому компании часто приходится учить их самостоятельно. Для этого устраивают курсы и отбирают лучших студентов, чтобы потом создавать нужные программы – например, быстрое реагирование на возгорания полей в Украине.