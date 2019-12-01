Макрон перейшов на темну сторону, слабкі позиції Путіна та загадковість Зеленського: блоги тижня

Сайт 24 каналу зібрав 5 блогів, які читали цього тижня найбільше. Серед резонансних тем – чому Макрон почав грати на стороні Путіна, що знижує позиції Росії та мовчазний Зеленський.

1. Путін жорстко грав проти Макрона, але француз все вибачив, – Süddeutsche Zeitung







"Макрон відкрив для себе любов до Москви і тепер воліє провести саміт по Україні. Але чи змінилося щось у політиці Путіна?" – запитує німецьке видання Süddeutsche Zeitung.



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2. Кримський армагедон: чому Путін провокує НАТО уразити Крим ракетним ударом







За п'ять років геополітична та соціально-економічна ситуація в анексованому Криму глибинно змінилася. Півострів із курортно-аграрної території став зоною суцільної мілітаризації.



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3. Президент говорит! Леонид Швец – о том, как новые начинают понемногу уступать старым







Зеленский известный мастер произносить тексты. Текстам бы смысла и чувства, которые бы бесспорно определяли в нем лидера большой и трудной страны.



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4. Путину уже и шантаж Донбассом не поможет







Путин и Зеленский провели телефонный разговор, касающийся транзита газа. Что логично: впереди нормандская четверка, на которой нужно решать проблему Донбасса, а для Кремля Донбасс – это не "русские своих не бросают", а инструмент шантажа Европы и Украины в вопросах газового транзита.



Все что нужно знать о транзите газа и скандальном контракте.

5. Растратили деньги на Крым и войну: как Россия теперь наживается на своих







И до того, как с колен поднялись, народ деньгами особо не баловали, а уж когда распрямились во весь рост, тем паче! Мало, что прирезанный к территории полуостров Крым потребовал уйму затрат, но нужно же и всему миру восставшую мощь продемонстрировать.



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