Моя боль не передать словами, – жена погибшего воина

Дочь украинского защитника Владислава Солдата, погибшего в боях против российских оккупантов, в свой день рождения посетила могилу отца. Владислав Солдат защищал Украину в составе 93 бригады Холодный Яр.

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Прессслужба 93 бригады опубликовала щемящее фото с дочерью погибшего Владислава Солдата. В свой день рождения маленькая дочь вместе с мамой пришла на могилу отца.

Ну, вот и завтрак мы тебе принесли. У дочери день рождения сегодня и вы садитесь завтракать вместе... Моя боль не передать словами... Сердце разрывается... Как больно и досадно...

– сказала жена погибшего Героя холодноярца.



Дочь погибшего Владислава Солдата посетила могилу отца / Фото 93-я ОМБр Холодный Яр

Потери Украины в войне с Россией

Украинские власти не публикуют официальную статистику по поводу потерь в войне против России, поскольку это может использовать враг. Также статистика может деморализовать общество.

Ориентировочные потери Украины назвал глава Министерства обороны Алексей Резников. Он сообщил, что ситуация на фронте тяжелая. По словам Резникова, каждый день Украина теряет сотни военных убитыми . Еще до 500 украинских защитников и защитниц получают ранения.

Схожие данные сообщил и президент Владимир Зеленский. Глава государства говорил, что Украина теряет 60 – 100 военных в день убитыми в бою.

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10 июня на фронте, к сожалению, погиб автор и ведущий медийного проекта для поддержки Вооруженных Сил Украины Алексей Чубашев . После начала полномасштабного вторжения в Чубашев родился сын, которого тот видел только один раз.

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