Моя боль не передать словами, – жена погибшего воина
Дочь украинского защитника Владислава Солдата, погибшего в боях против российских оккупантов, в свой день рождения посетила могилу отца. Владислав Солдат защищал Украину в составе 93 бригады Холодный Яр.
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Прессслужба 93 бригады опубликовала щемящее фото с дочерью погибшего Владислава Солдата. В свой день рождения маленькая дочь вместе с мамой пришла на могилу отца.
Ну, вот и завтрак мы тебе принесли. У дочери день рождения сегодня и вы садитесь завтракать вместе... Моя боль не передать словами... Сердце разрывается... Как больно и досадно...
– сказала жена погибшего Героя холодноярца.
Дочь погибшего Владислава Солдата посетила могилу отца / Фото 93-я ОМБр Холодный Яр
Потери Украины в войне с Россией
- Украинские власти не публикуют официальную статистику по поводу потерь в войне против России, поскольку это может использовать враг. Также статистика может деморализовать общество.
- Ориентировочные потери Украины назвал глава Министерства обороны Алексей Резников. Он сообщил, что ситуация на фронте тяжелая. По словам Резникова, каждый день Украина теряет сотни военных убитыми . Еще до 500 украинских защитников и защитниц получают ранения.
- Схожие данные сообщил и президент Владимир Зеленский. Глава государства говорил, что Украина теряет 60 – 100 военных в день убитыми в бою.
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