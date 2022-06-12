Мій біль не передати словами, – дружина загиблого воїна

Донька українського захисника Владислава Солдата, який загинув у боях проти російських окупантів, у свій день народження відвідала могилу батька. Владислав Солдат захищав Україну у складі 93 бригади Холодний Яр.

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Пресслужба 93 бригади опублікувала щемливе фото з донькою загиблого Владислава Солдата. У свій день народження маленька донечка разом з мамою прийшла на могилу батька.

Ну ось і сніданок ми тобі принесли. У доньки день народження сьогодні й ви сідаєте снідати разом... Мій біль не передати словами... Серце розривається... Як боляче й прикро…

– сказала дружина загиблого Героя холодноярця.



Донька загиблого Владислава Солдата відвідала могилу батька / Фото 93-тя ОМБр Холодний Яр

Втрати України у війні з Росією

Українська влада не публікує офіційну статистику щодо втрат у війні проти Росії, оскільки це може використати ворог. Також статистика може деморалізувати суспільство.

Орієнтовні втрати України нещодавно назвав глава Міністерства оборони Олексій Резніков. Він повідомив, що ситуація на фронті важка. За словами Резнікова, щодня Україна втрачає сотні військових вбитими. Ще до 500 українських захисників і захисниць отримують поранення.

Схожі дані повідомив і президент Володимир Зеленський. Глава держави казав, що Україна втрачає 60 – 100 військових на день убитими в бою.

До теми У боях за Сєвєродонецьк загинув колишній британський військовий Джордан Гетлі

10 червня на фронті, на жаль, загинув автор та ведучий медійного проєкту для підтримки Збройних Сил України Олексій Чубашев. Після початку повномасштабного вторгнення у Чубашева народився син, якого той бачив тільки один раз.

3 червня під час бойових дій на Миколаївщині загинув підполковник Сергій Дердуга. Рідні, близькі та побратими по зброї 6 червня в Одесі попрощалися із підполковником.

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