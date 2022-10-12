В сети показали фото Марьяны Мамоновой с дочкой, за рождение которой переживала вся Украина. Ребенок родился после того, как его маму освободили из плена. Об этом сообщает 24 канал.

К теме Украина вернула тела еще 62 защитников, среди них – погибшие в Еленовке

Ребенок Марьяны Мамоновой принял участие в первой фотосессии

Маленькая украиночка Анна вместе с мамой и папой приняла участие в своей первой профессиональной фотосессии. На момент съемки новорожденному всего 13 дней, однако видно, что будет расти настоящей патриоткой.

Фотосессию делала фотографка из Ровно Антонина Матвийчук:

Как Мамонова попала в плен к россиянам

Медикиня Марьяна Мамонова узнала свое состояние тогда, когда находилась на "Азовстали". Попав в плен русских захватчиков, она находилась на хранении в донецкой больнице.

По словам Мамоновой, медицинский персонал к ней относился хорошо, как к обычной беременной. Ее никто ни обижал, ни унижал. Хотя она и говорила только на украинском языке.

Напомним, что Марьяна Мамонова – одна из тех, кого удалось обменять на Медведчука. Она очень беспокоилась, что ей придется рожать в неволе, однако ребенка дотерпела до тех пор, как мама окажется на родной земле. Защитница родила утром 15 сентября – через несколько дней после попадания на подконтрольную Украине территорию.

К теме – Марьяна Мамонова родила девочку: смотрите видео