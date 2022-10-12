У мережі показали фото Мар'яни Мамонової з донечкою, за народження якої переживала вся Україна. Дитинка народилася після того, як її маму звільнили з полону. Про це повідомляє 24 канал.

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Дитина Мар'яни Мамонової взяла участь у першій фотосесії

Маленька україночка Анна разом з мамою та татом взяла участь у своїй першій професійній фотосесії. На момент зйомки немовляті всього 13 днів, проте видно, що буде рости справжньою патріоткою.

Фотосесію робила фотографка з Рівного Антоніна Матвійчук:

Як Мамонова потрапила у полон до росіян

Медикиня Мар'яна Мамонова дізналася про свій стан тоді, коли перебувала на "Азовсталі". Потрапивши до полону російських загарбників, вона перебувала на збереженні у донецькій лікарні.

За словами Мамонової, медичний персонал до неї ставився добре, як до звичайної вагітної. Її ніхто ані ображав, ані принижував. Хоч вона і розмовляла лише українською мовою.

Нагадаємо, що Мар'яна Мамонова – одна з тих, кого вдалося обміняти на Медведчука. Вона дуже непокоїлась, що їй доведеться народжувати в неволі, проте дитинка дотерпіла до того часу, як мама опиниться на рідній землі. Захисниця народила зранку 15 вересня – за кілька днів після того, як потрапила на підконтрольну Україні територію.

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