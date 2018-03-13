Массовая драка между школьниками, учителями и родителями произошла на Тернопольщине

В школе в Тернопольской области произошла драка между учениками, педагогами и родителями.

Об этом сообщает "Сегодня".

Во время беседы в классе с подравшимися на переменке 11-классниками, которую проводила школьный психолог Оксана Ковалысько, зашел учитель истории и под ругань вытолкал парней в коридор.

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Я услышала, как господин Лотоцкий оскорбляет нецензурными словами детей, дает подзатыльник и выгоняет из класса. Затем он зашел в класс. Я вышла, чтобы посмотреть на тех учеников – в ответ услышала брань. Начала оправдываться и услышала пинки,

– рассказала психолог Оксана Ковалысько.

Со слов психолога, ее ударил сотрудник Зиновий Лотоцкий, который также получил тумаков – его избил отец одного из учеников, с которыми проводили беседу.

Учитель истории находится в травматологическом отделении с сотрясением мозга и ушибами мягких частей лица.

Психолог уверяет, что учитель истории был еще и в состоянии алкогольного опьянения и что конфликт начал именно он. Но директор школы отрицает то, что Лотоцкий был пьян.

Полиция открыла два уголовных производства относительно избиения – заявление написали школьный психолог и учитель истории. Виновнику конфликта грозит до одного года исправительных работ.