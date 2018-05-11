Массовое отравление детей в Черкассах: результаты анализов нескольких школьников ухудшились

Несколько учеников черкасской школы №8, которые отравились неизвестным веществом на линейке, нуждаются в дополнительных исследованиях. Результаты их анализов после пребывания в стационаре ухудшились.

К диагностике и лечению привлекут нефрологов, кардиологов, гепатологов и гастроэнтерологов, сообщил "Общественному" главный врач Черкасской областной детской больницы Николай Кондрацкий.

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Есть небольшие изменения в моче и биохимических показателях крови. Сначала у всех были нормальные показатели, а сейчас – не у всех, а у нескольких детей. Где-то поступило по скорой помощи 107 детей,

– отметил главный врач.

Добавим, что 11 мая стали известны результаты лабораторных исследований, которые специалисты проводили для выявления превышения допустимых показателей химических веществ. Однако, превышений допустимой концентрации опасных веществ в воде, воздухе или почве не обнаружили.



Напомним, 8 мая на утренней линейке в школе №8 в Черкассах потеряли сознание около 30 детей. В больницу с головокружением и тошнотой попали 50 детей и 2 учителей, однако впоследствии количество госпитализированных возросло до 53 детей и 4 взрослых.



11 школьников оказались в реанимации в состоянии средней тяжести, на 9 мая детям стало лучше и их перевели в обычные палаты.