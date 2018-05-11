Масове отруєння дітей у Черкасах: результати аналізів декількох школярів погіршились

Декілька учнів черкаської школи №8, які отруїлись невідомою речовиною на лінійці, потребують додаткових обстежень. Результати їхніх аналізів після перебування в стаціонарі погіршились.

До діагностики та лікування залучать нефрологів, кардіологів, гепатологів і гастроентерологів, повідомив "Громадському" головний лікар Черкаської обласної дитячої лікарні Микола Кондрацький.

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Є невеликі зміни в сечі і біохімічних показниках крові. Спочатку у всіх були нормальні показники, а зараз – не у всіх, а у декількох дітей. Десь поступило по швидкій допомозі 107 дітей,

– зазначив головний лікар.

Додамо, що 11 травня стали відомі результати лабораторних досліджень, які фахівці проводили задля виявлення перевищення допустимих показників хімічних речовин. Однак, перевищень допустимої концентрації небезпечних речовин у воді, повітрі чи ґрунті не виявили.

Нагадаємо, 8 травня на ранковій лінійці у школі №8 у Черкасах знепритомніли близько 30 дітей. До лікарні із запамороченням та нудотою потрапили 50 дітей і 2 вчителів, проте згодом кількість госпіталізованих зросла до 53 дітей та 4 дорослих.



11 школярів опинились в реанімації у стані середньої тяжкості, проте 9 травня дітям покращало і їх перевели до звичайних палат.

