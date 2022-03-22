В Украине работают учреждения, которые принимают тяжелобольных, нуждающихся в медицинской помощи с территорий, где ведутся активные боевые действия. Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко во время брифинга.

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Как тяжелобольным получать необходимую помощь и медикаменты в нынешних условиях

Для лечения пациентов за границей Минздрав ведет постоянные переговоры с иностранными партнерами. Сейчас сформировано 6 конвоев, а более 300 онкобольных детей уже были отправлены на лечение.

Люди, которые вынужденно переехали из разных регионов Украины, могут пользоваться программой "Доступные лекарства" в сети аптек, которые ее поддерживают. Все, что человек получал по рецепту, так же можно получить бесплатно или за небольшую доплату в любом городе государства,

– пояснил Ляшко.

Вместе с тем на все инсулиновые препараты, по словам министра, доплата была отменена. Медицинская помощь такой категории населения должна предоставляться бесплатно, заверил чиновник.

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Работа медиков

Министр здравоохранения также рассказал, что учреждения здравоохранения продолжают получать средства в рамках программы медицинских гарантий, работают отдельные пакеты. 21 марта правительство поддержало пакет кадрового потенциала, что позволит перенаправить средства в те учреждения здравоохранения, где не хватило средств на оплату заработных плат.

Минздрав продолжает поставки машин для экстренной медицинской помощи, уже более 100 таких машин предусмотрено на нужды этих бригад. Сейчас уже около 10 тысяч аптек возобновили свою работу, а до конца недели должны заработать 12 тысяч. Заводы также работают,

– добавил Ляшко.

К слову, министр здравоохранения призвал международные организации открыть постоянные гуманитарные коридоры, которые помогут поставлять на временно оккупированные территории жизненно необходимые лекарства.

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