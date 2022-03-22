В Україні працюють заклади, які приймають тяжкохворих, які потребують медичної допомоги з територій, де ведуться активні бойові дії. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко під час брифінгу.

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Як тяжкохворим отримувати необхідну допомогу та медикаменти в нинішніх умовах

Для лікування пацієнтів за кордоном МОЗ веде постійні перемовини з іноземними партнерами. Наразі сформовано 6 конвоїв, а понад 300 онкохворих дітей вже були відправлені на лікування.

Люди, які вимушено переїхали з різних регіонів України, можуть користуватись програмою "Доступні ліки" у мережі аптек, які її підтримують. Все, що людина отримувала по рецепту, так само можна отримати безкоштовно або за невелику доплату у будь-якому місті держави,

– пояснив Ляшко.

Разом з тим на всі інсулінові препарати, за словами міністра, доплату було скасовано. Медична допомога такій категорії населення повинна надаватися безкоштовно, запевнив посадовець.

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Робота медиків

Міністр охорони здоров'я також розповів, що заклади охорони здоров'я продовжують отримувати кошти у межах програми медичних гарантій, працюють окремі пакети. 21 березня уряд підтримав пакет кадрового потенціалу, що дозволить перенаправити кошти до тих закладів охорони здоров'я, де не вистачило коштів на оплату заробітних плат.

МОЗ продовжує поставки машин для екстренної медичної допомоги, уже понад 100 таких машин передбачено на потреби цих бригад. Наразі вже близько 10 тисяч аптек відновили свою роботу, а до кінця тижня мають запрацювати 12 тисяч. Заводи також працюють,

– додав Ляшко.

До слова, міністр охорони здоров'я закликав міжнародні організації відкрити постійні гуманітарні коридори, які допоможуть постачати на тимчасово окуповані території життєво необхідні ліки.

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