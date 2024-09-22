Кто имеет право проверять военно-учетные документы и что будет в случае отказа от повестки, в своем телеграм-канале объяснил Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

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Кто может проверять военно-учетные документы

Проверка военно-учетных документов у мужчин от 18 до 60 лет может проводиться:

в пограничной полосе, пограничном районе и на пунктах пропуска через госграницу Украины – представителями органов охраны границы или структурных подразделений Госпогранслужбы;

по месту жительства, работы, обучения, в общественных местах, общественных зданиях и сооружениях, местах массового скопления людей, на пунктах пропуска (блокпостах) – уполномоченными представителями ТЦК или полицейскими.

Представитель ТЦК, полицейский или другое уполномоченное лицо должны назвать свою фамилию, имя, отчество, должность, а также показать служебное удостоверение лица, уполномоченного на вручение повесток, вместе с документом, удостоверяющим личность,

– отметил Омбудсмен.

Добавил, что уполномоченный представитель запрашивает у гражданина военно-учетный документ вместе с документом, удостоверяющим личность. Лубинец отметил, что процесс предъявления и проверки документов проводится с применением фото- и видеофиксации.

Проверяют, в частности, принадлежность гражданина к воинской обязанности, сверяют персональные данные, данные военного документа с данными Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов.

Если гражданин нарушает правила воинского учета, старший группы оповещения предлагает лицу пройти в ТЦК и СП для постановки на воинский учет, прохождения медосмотра, уточнения своих персональных данных, данных военно-учетного документа,

– отметил Уполномоченный по правам человека.

Также добавил, что с этой целью гражданину официально вручают повестку.

С этой целью гражданину оформляют и вручают повестку.

Что надо знать о проверке военно-учетных документов / Инфографика Офиса Омбудсмена

Что будет, если отказаться от повестки

Омбудсмен также рассказал, что в случае отказа гражданина от получения повестки, уполномоченный представитель составляет соответствующий акт, который подписывается не менее чем двумя членами группы оповещения. Его объявляют гражданину и подают руководителю ТЦК.

В случае отказа проследовать в ТЦК и СП, полицейский, входящий в состав группы оповещения, проводит административное задержание и доставляет гражданина в ближайший ТЦК (на основании статей 261 и 262 Кодекса Украины об административных правонарушениях),

– отметил Дмитрий Лубинец.

В то же время Омбудсмен обратил внимание на возможные изменения в законодательстве. Поэтому для принятия решений рекомендует обращаться к актуальной редакции нормативно-правовых актов.