Правительство на заседании 7 июня внесло ряд существенных изменений в порядок ведения воинского учета и в порядок проведения призыва на военную службу.

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Как стать на воинский учет дистанционно

Ранее для того, чтобы стать на воинский учет, гражданам необходимо было вернуться в Украину. Однако Кабмин добавил альтернативный способ. Он убрал обязательное требование личного присутствия в территориальных центрах комплектования и социальной поддержки.

Об этом говорится в постановлении Кабинета министров №675.

Стать на воинский учет можно двумя способами:

прибыть лично в ТЦК и СП;

подать заявление о постановке на воинский учет в произвольной форме вместе со сведениями, определенными приложением 4 к Порядку организации и ведения воинского учета призывников, военнообязанных и резервистов, и копии первой страницы паспорта гражданина Украины для выезда за границу в ТЦК через зарубежное дипломатическое учреждение Украины.

После этого зарубежное дипломатическое учреждение направляет заявление с определенными документами соответствующему ТЦК, Центральному управлению или региональному органу СБУ или соответствующему подразделению разведывательных органов на их адрес электронной почты.

Украинцы за рубежом должны стать на воинский учет на месяц раньше

Постановление Кабинета Министров Украины от 16 мая № 563 предусматривает уменьшение времени обновления данных для украинцев, которые находятся за рубежом, до 1 месяца.

В то же время член комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский заявил, что не понимает такого решения. Он добавил, что они обсуждали этот вопрос и адресовали его в Кабинет Министров Украины.