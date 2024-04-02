Блогер, политолог Сергей Запорожский рассказал 24 Каналу, что пополнение российской армии происходит в частности благодаря срочникам. Также после теракта в "Крокус Сити Холле", который совершили якобы граждане Таджикистана, под давлением мобилизации оказались мигранты.

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Будут заставлять подписывать контракт

Минобороны России издало приказ о необходимости заключения контрактов с вооруженными силами России с теми, кто сейчас служит на срочной службе с осени 2023 года. Также должен быть подписан контракт с теми, кого будут набирать сейчас.

Россияне должны были набрать 130 тысяч осенью 2023 года на срочную службу. Сейчас они планируют набрать 150 тысяч. В общем имеем 280 тысяч. По плану оккупантов, до конца 2024 года из этих срочников 115 тысяч каким-то образом нужно убедить заключить контракт,

– объяснил он.

Это не те, кто приходит в российские военкоматы, чтобы "по-легкому" заработать 250 тысяч рублей в месяц. Это срочники от 18 до 30 лет, часть которых они будут заставлять подписать контракт с минобороны.

Давно притесняют

Кроме того, россияне имеют еще несколько источников наполнения своей армии. Во-первых, это люди, которые совершают преступление или не совершают, а им подбрасывают наркотики. Их "убеждают" подписать контракт с минобороны или "уехать" на 8 – 10 лет за "хранение наркотиков".

Во-вторых, мигранты. Их давно уже притесняют, проверяя тех, кто получил российский паспорт, что с военным учетом.

После теракта в "Крокус Сити Холле", когда российские власти задержали подозреваемых – граждан Таджикистана, на мигрантов в России началось бешеное давление.

"Сейчас есть огромное количество видео из аэропортов, как мигранты бегут из России, потому что боятся межнациональной розни. Между тем в регионах возникают инциденты, когда мигранты бьют русских или наоборот. Это если не "черный", то точно "серый лебедь" уже летит", – заметил Сергей Запорожский.

Кстати. После теракта в "Крокусе" российские силовики приехали с проверкой на склад маркетплейса Wildberries в подмосковной Электростали. Здесь работает большое количество мигрантов. У работников склада, а их несколько тысяч, проверяли документы. После этого некоторых из них посадили в автозаки и отвезли в военкоматы.

Мобилизация в России