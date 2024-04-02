Блогер, політолог Сергій Запорожський розповів 24 Каналу, що поповнення російської армії відбувається зокрема завдяки строковикам. Також після теракту в "Крокус Сіті Холі", який вчинили нібито громадяни Таджикистану, під тиском мобілізації опинилися мігранти.

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Змушуватимуть підписувати контракт

Міноборони Росії видала наказ про необхідність укладанні контрактів зі збройними силами Росії з тими, хто зараз служить на строковій службі з осені 2023 року. Також має бути підписаний контракт з тими, кого будуть набирати зараз.

Росіяни мали набрати 130 тисяч восени 2023 року на строкову службу. Зараз вони планують набрати 150 тисяч. Загалом маємо 280 тисяч. За планом окупантів, до кінця 2024 року цих строковиків 115 тисяч у якийсь спосіб треба переконати укласти контракт,

– пояснив він.

Це не ті, хто приходить в російські військкомати, щоб "по-легкому" заробити 250 тисяч рублів на місяць. Це строковики від 18 до 30 років, частину яких вони будуть змушувати підписати контракт з міноборони.

Давно утискають

Крім того, росіяни мають ще декілька джерел наповнення своєї армії. По-перше, це люди, які скоюють злочин або не скоюють, а їм підкидають наркотики. Їх "переконують" підписати контракт із міноборони або "виїхати" на 8 – 10 років за "зберігання наркотиків".

По-друге, мігранти. Їх давно вже утискають, перевіряючи тих, хто отримав російський паспорт, що з військовим обліком.

Після теракту в "Крокус Сіті Холі", коли російська влада затримала підозрюваних – громадян Таджикистану, на мігрантів в Росії почався шалений тиск.

"Зараз є величезна кількість відео з аеропортів, як мігранти тікають з Росії, тому що бояться міжнаціональної ворожнечі. Тим часом в регіонах виникають інциденти, коли мігранти б'ють росіян чи навпаки. Це якщо не "чорний", то точно "сірий лебідь" уже летить", – зауважив Сергій Запорожський.

До речі. Після теракту в "Крокусі" російські силовики приїхали з перевіркою на склад маркетплейсу Wildberries у підмосковній Електросталі. Тут працює велика кількість мігрантів. У працівників складу, а їх кілька тисяч, перевіряли документи. Після цього когось декого з них посадили в автозаки та відвезли до військкоматів.

Мобілізація в Росії