Відповідне повідомлення з'явилося у телеграм-каналі цього самого Слідчого Комітету. У ньому запевняють, що стрільці з "Крокус Сіті Холу", котрих затримали правоохоронці, не просто так їхали до України. Вони буцімто мали прибути до Києва, щоб отримати фінансову винагороду за теракт.

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На них у Києві буцімто чекали гроші

Отже, у цьому Слідчому Комітеті написали, що один з підозрюваних у теракті у "Крокусі" буцімто зізнався, що їхні дії "через месенджер телеграм координував чоловік, який представився їм під псевдонімом".

Тобто вони хочуть запевнити, що група людей поїхала здійснювати масову стрілянину, бо їм так написав невідь-хто у соцмережі? І ще й гроші пообіцяв? Байка, розрахована геть зовсім на людей з відсутністю критичного мислення? Хоча, так-так, якраз на росіян і розрахована.

Але це ще не все. Не відкладайте попкорн. Отже, у СК додали, що стрільці буцімто отримали вказівку від координатора. Згідно з нею, вони рушили у бік "російсько-українського кордону для подальшого його перетину та прибуття до Києва задля отримання обіцяної їм винагороди".

Водночас слід розуміти, що у Слідчому Комітеті подібне зізнання зі стрільців могли вибити. Це не складно зробити, нагадавши їм, що одному з підозрюваних відрізали вухо задля розваги. Під страхом чогось подібного можна закласти і рідну матір.

У СК також зазначили, що буцімто проводять перевірку "причетності до організації та фінансування теракту представників українських спецслужб".

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