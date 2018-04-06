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Мужчина подорвал себя гранатой на Луганщине: полиция озвучила детали инцидента

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В Северодонецке мужчина подорвал себя гранатой
В Северодонецке мужчина подорвал себя гранатой / Иллюстративное фото

В ночь на пятницу, 6 марта, в Северодонецке 54-летний мужчина совершил самоубийство, подорвав себя гранатой РГД-5. Инцидент случился вблизи многоэтажки на проспекте Гвардейском.

Об этом в Facebook сообщила пресс-секретарь полиции Луганщины Татьяна Погукай.

Она уточнила, что в четверг вечером в полицию поступило сообщение, что вблизи развлекательного заведения стоит мужчина с гранатой в руке. На место происшествия немедленно прибыли правоохранители.

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Было выяснено, что 5 апреля посетители развлекательного заведения около 23:20 вышли на улицу и увидели мужчину, который стоял с гранатой в руке. Увидев людей, мужчина сказал им, что у них есть три секунды.

Люди отбежали на безопасное расстояние и именно в этот момент раздался взрыв. Мужчина накрыл своим телом гранату. В результате взрыва мужчина получил телесные повреждения несовместимые с жизнью,
– отметила Погукай.

Она добавила, что правоохранители изъяли на месте происшествия вещественные доказательства, а также корпус гранаты "Ф-1" с запалом без кольца. В настоящее время проводится проверка по установлению обстоятельств происшествия и причин, которые привели к самоубийству.

Теги: Новости Украины Жертвы Полиция Новости Луганска Самоубийство Взрыв
Источник: 24 Канал
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