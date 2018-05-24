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На Львовщине открыли Бескидский тоннель

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Бескидский тоннель
Бескидский тоннель / dyvys.info

В четверг, 24 мая, официально открыли Бескидский тоннель. Первые поезда через новый двухпутный Бескидский тоннель двинутся 25 мая. Его длина составляет 1765 метров, а глубина — 180 метров. Ширина тоннеля составляет 10,5 метров, высота — 8,5 метров.

"Это – проект, благодаря которому Украина становится еще ближе к Европейскому Союзу, а Евросоюз – в Украину. Здесь проходит до 40% наших транзитных грузов в направлении Западной и Центральной Европы", – написал на странице в Facebook президент Украины Петр Порошенко.

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Реконструкция однопутного тоннеля в Карпатах на перегоне Бескид – Скотарское длилась с 2013 года. Новый двухпутный Бескидский тоннель сможет пропускать до 100 пар поездов в сутки со скоростью 60-70 км / ч, в то время, как пропускная способность однопутного тоннеля – до 47 поездов со скоростью 15-40 км / ч.

"Старый тоннель будет использоваться как эвакуационный. В тоннеле находятся 3 эвакуационных змейки, длиной 22 метра со всем необходимым оборудованием. И через эти змейки можно перейти из нового тоннеля в старый", – отметил главный инженер по строительству Владимир Харлан.

Общая сметная стоимость строительства по проекту составляет 102 миллиона евро. Гарантия эксплуатации – 100 лет. Бескидский тоннель, построенный в 1886 году, был единственным одноколейным участком на всей длине V Критского коридора, проходящего по территории Италии, Венгрии, Словакии, Украины и России.

Територія Бескидського тунелю

Территория Бескидского тоннеля

Старый тоннель сохраняется как составная часть комплекса нового тоннеля. Однако, он будет использоваться как рабочая штольня по обслуживанию нового тоннеля, а также для эвакуации людей в случае аварийных ситуаций.

Что такое Бескидский тоннель? Он расположен в Карпатах, на Бескидском перевале. Относится к 5-му Панъевропейскому транспортному коридору (Италия - Словения - Венгрия - Словакия - Украина). После завершения строительства пропускная способность тоннеля увеличится с 47 до 100 пар поездов в сутки, а скорость прохождения возрастет с 15-40 до 60-70 километров в час. Действующий однопутный Бескидский тоннель был построен еще в 1886 году. На сегодня недостаточная пропускная способность тоннеля наносит значительный экономический ущерб "Львовской железной дороги".

Теги: Новости Украины Петр Порошенко железная дорога Укрзализниця Новости Львова Транспорт
Источник: 24 Канал
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