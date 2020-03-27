На оккупированных территориях много случаев пневмонии, Covid-19 не тестируют, – Денисова
На территориях оккупированной Луганщины и Донетчины около 150 человек госпитализированы с пневмонией. Диагностировать коронавирус у больных – невозможно, ведь тестов нет.
Среди госпитализированных – двое детей 11 и 13 лет, сообщила на своей странице в Фейсбуке уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.
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В целом на оккупированном Донбассе к врачам с симптомами острой респираторной инфекции обратились более 800 человек.
Сложная ситуация с задержанными украинцами в учреждениях исполнения наказаний ОРДЛО.
С начала 2020 году я получила около 1000 обращений от граждан Украины, которые содержатся в учреждениях исполнения наказаний расположенных на указанных территориях. Они жалуются на необеспечение надлежащих условий содержания, неоказание медицинской помощи, жестокое обращение и пытки,
– рассказала Денисова.
Денисова обратилась к Верховному комиссару ООН по правам человека, главе ОБСЕ и президенту Международного комитета Красного креста с просьбой помочь в разрешении ситуации на оккупированных территориях.
Пока что информации о случаях коронавируса на оккупированных территориях не поступало. В Украине, сообщает Минздрав, Covid-19 диагностирован у 218 человек, 5 случаев – летальные, 4 человек выздоровели.
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