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      На оккупированных территориях много случаев пневмонии, Covid-19 не тестируют, – Денисова

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      В ОРДЛО много случаев пневмонии / Liga.Net

      На территориях оккупированной Луганщины и Донетчины около 150 человек госпитализированы с пневмонией. Диагностировать коронавирус у больных – невозможно, ведь тестов нет.

      Среди госпитализированных – двое детей 11 и 13 лет, сообщила на своей странице в Фейсбуке уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

      К теме "Это колоссальное количество": в Крыму с пневмонией в больницах лежат более 1000 человек

      В целом на оккупированном Донбассе к врачам с симптомами острой респираторной инфекции обратились более 800 человек.

      Сложная ситуация с задержанными украинцами в учреждениях исполнения наказаний ОРДЛО.

      С начала 2020 году я получила около 1000 обращений от граждан Украины, которые содержатся в учреждениях исполнения наказаний расположенных на указанных территориях. Они жалуются на необеспечение надлежащих условий содержания, неоказание медицинской помощи, жестокое обращение и пытки,
      – рассказала Денисова.

      Денисова обратилась к Верховному комиссару ООН по правам человека, главе ОБСЕ и президенту Международного комитета Красного креста с просьбой помочь в разрешении ситуации на оккупированных территориях.

      Пока что информации о случаях коронавируса на оккупированных территориях не поступало. В Украине, сообщает Минздрав, Covid-19 диагностирован у 218 человек, 5 случаев – летальные, 4 человек выздоровели.


      Як виявити коронавірус
      Як відрізнити коронавірус / Інфографіка 24 каналу

      Теги: Новости Украины Коронавирус Covid-19 Коронавирус в Украине Новости Здоровье Оккупированные территории Медицина Людмила Денисова
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